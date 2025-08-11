vastu ke anusar sthirta ke liya kya karna chaiye vastu tips for stability in hindi Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जीवन में स्थिरता पाने के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए?
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जीवन में स्थिरता पाने के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए?

Vastu tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रतिदिन कुछ कार्यों को करने से जीवन में स्थिरता आती है। जानें वास्तु के अनुसार जीवन में सुख-शांति व स्थिरता पाने के लिए क्या करना चाहिए।

Saumya TiwariMon, 11 Aug 2025 12:02 PM
जीवन में स्थिरता के लिए वास्तु अनुसार क्या करना चाहिए?

वर्तमान में लोग घर से लेकर ऑफिस तक वास्तु नियमों का पालन करते हैं। कहा जाता है कि वास्तु के कुछ उपाय जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं। कहते हैं कि घर का वास्तु ठीक होने पर जीवन में सुख-शांति का अनुभव भी होता है। वास्तु के अनुसार प्रतिदिन कुछ नियमों का पालन करने से व्यक्ति जीवन में स्थायित्व या स्थिरता पा सकता है। जानें वास्तु के ये नियम-

मजदूरों का न करें अपमान

वास्तु शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को कभी भी मजदूरों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें कुछ भोजन आदि कराना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सुख-शांति मिलती है।

नंगे पैर चलने की आदत

वास्तु के अनुसार जीवन में स्थिरता पाने के लिए प्रतिदिन थोड़ी देर किसी मैदान में नंगे पैर चलने की आदत डालनी चाहिए।

घड़े में रखा हुआ जल पिएं

वास्तु के अनुसार अगर आपको जीवन में स्थायित्व चाहिए तो मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जल पीना शुरू करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि के साथ स्थिरता आती है।

शादीशुदा महिलाएं लगाएं बिंदी

वास्तु के अनुसार विवाहित या शादीशुदा महिलाएं बिंदी, सिंदूर या कुमकुम जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में स्थिरता आती है।

पृथ्वी को करें प्रणाम

वास्तु के अनुसार सुबह उठने के बाद पृथ्वी पर सीधे पैर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में स्थायित्व आता है।

प्रतिदिन हनुमान चालीसा का करें पाठ

वास्तु के अनुसार जीवन में स्थिरता को पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।

