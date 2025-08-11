Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जीवन में स्थिरता पाने के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए?

वर्तमान में लोग घर से लेकर ऑफिस तक वास्तु नियमों का पालन करते हैं। कहा जाता है कि वास्तु के कुछ उपाय जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं। कहते हैं कि घर का वास्तु ठीक होने पर जीवन में सुख-शांति का अनुभव भी होता है। वास्तु के अनुसार प्रतिदिन कुछ नियमों का पालन करने से व्यक्ति जीवन में स्थायित्व या स्थिरता पा सकता है। जानें वास्तु के ये नियम-
वास्तु शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को कभी भी मजदूरों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें कुछ भोजन आदि कराना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सुख-शांति मिलती है।
वास्तु के अनुसार जीवन में स्थिरता पाने के लिए प्रतिदिन थोड़ी देर किसी मैदान में नंगे पैर चलने की आदत डालनी चाहिए।
वास्तु के अनुसार अगर आपको जीवन में स्थायित्व चाहिए तो मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जल पीना शुरू करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि के साथ स्थिरता आती है।
वास्तु के अनुसार विवाहित या शादीशुदा महिलाएं बिंदी, सिंदूर या कुमकुम जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में स्थिरता आती है।
वास्तु के अनुसार सुबह उठने के बाद पृथ्वी पर सीधे पैर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में स्थायित्व आता है।
वास्तु के अनुसार जीवन में स्थिरता को पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।