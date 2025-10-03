vastu ke anusar shaniwar ko namak daan karna chahiye ya nahi can we donate salt on saturday Vastu Tips: वास्तु के अनुसार शनिवार को नमक दान करना शुभ होता है या अशुभ?
Shaniwar ko namak dena chahie ya nahin: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। कहते हैं कि शनिवार के दिन कुछ चीजों का दान और कुछ चीजों का दान अशुभ माना जाता है। जानें शनिवार के दिन नमक का दान करना चाहिए या नहीं।

Saumya TiwariFri, 3 Oct 2025 10:06 PM
शनिवार के दिन नमक का दान करना चाहिए या नहीं?

सनातन धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा-अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। शनिवार का दिन शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित जातकों के लिए खास माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, जबकि कुछ कार्यों को शनिवार के दिन करने की मनाही होती है। जानें शनिवार के दिन नमक का दान करना चाहिए या नहीं।

शनिवार को नमक का दान शुभ होता है या अशुभ?

वास्तु के अनुसार, शनिवार को नमक का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नमक का दान करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामाना करना पड़ सकता है। शनिवार के दिन नमक को खरीदने से भी बचना चाहिए।

रुक सकती है बरकत

वास्तु के अनुसार, शनिवार को नमक का दान करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। शनि के रुष्ट होने से घर की बरकत रुक सकती है।

घर आती है नकारात्मक ऊर्जा

वास्तु के अनुसार, शनिवार के दिन नमक का दान करने या खरीदने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ सकती है दूरी

वास्तु के अनुसार, शनिवार के दिन नमक का दान करने से परिवार के सदस्यों के बीच अनबन हो सकती है। पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

शनिवार को किन चीजों का दान करना चाहिए?

शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने व शनि दोष से मुक्ति के लिए सरसों के तेल, काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र या कंबल या लोहे से बनी चीजों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि कृपा प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

