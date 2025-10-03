Vastu Tips: वास्तु के अनुसार शनिवार को नमक दान करना शुभ होता है या अशुभ?

शनिवार के दिन नमक का दान करना चाहिए या नहीं?

सनातन धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा-अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। शनिवार का दिन शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित जातकों के लिए खास माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, जबकि कुछ कार्यों को शनिवार के दिन करने की मनाही होती है। जानें शनिवार के दिन नमक का दान करना चाहिए या नहीं।