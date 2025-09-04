Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर या प्लॉट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

घर या प्लॉट खरीदते समय वास्तु के अनुसार किन बातों का रखें ध्यान

हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। मान्यता है कि वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। हर व्यक्ति अपनी कमाई से घर या प्लॉट खरीदना चाहता है। घर एक ऐसी जगह है जहां सकारात्मक ऊर्जा का होना सबसे जरूरी होता है। इसलिए इसे खरीदते समय वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि घर या प्लॉट खरीदते वास्तु के नियमों की अनदेखी करने पर व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानें वास्तु के अनुसार घर या प्लॉट को खरीदते समय किन वास्तु की बातों का ध्यान रखना चाहिए।