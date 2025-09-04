Vastu ke anusar plot ya ghar kharidte samay kin bato ka dhyan rakhna chahiye Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर या प्लॉट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Vastu Tips for Home and Plot: वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी भी घर या प्लॉट को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आप भी जानें घर या प्लॉट खरीदते समय वास्तु के किन नियमों का रखें ध्यान।

Saumya TiwariThu, 4 Sep 2025 05:05 PM
1/7

घर या प्लॉट खरीदते समय वास्तु के अनुसार किन बातों का रखें ध्यान

हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। मान्यता है कि वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। हर व्यक्ति अपनी कमाई से घर या प्लॉट खरीदना चाहता है। घर एक ऐसी जगह है जहां सकारात्मक ऊर्जा का होना सबसे जरूरी होता है। इसलिए इसे खरीदते समय वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि घर या प्लॉट खरीदते वास्तु के नियमों की अनदेखी करने पर व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानें वास्तु के अनुसार घर या प्लॉट को खरीदते समय किन वास्तु की बातों का ध्यान रखना चाहिए।

2/7

आसपास न हो धार्मिक स्थल

वास्तु के अनुसार, घर या प्लॉट को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई भी धार्मिक स्थल होना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर मंदिर की छाया घर पर छह घंटे से अधिक पड़ती है, तो यह वास्तु दोष का कारण बनता है।

3/7

इलेक्ट्रिक स्टेशन या ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए

वास्तु के अनुसार, आसपास कोई बड़ा इलेक्ट्रिक स्टेशन या ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। कोई स्कूल , कचहरी, पुलिस थाना, जेल आदि भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि इसका घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

4/7

टी-पॉइंट का प्लॉट लेने से बचें

वास्तु के अनुसार, प्लॉट या घर के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नहीं जा रही हो। टी-पॉइंट का प्लॉट या घर लेने से सदैव बचना चाहिए। यह वास्तु में बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है।

5/7

मेन रोड पर नहीं हो

वास्तु के अनुसार, यह देखना चाहिए कि नया प्लॉट या घर मेन रोड पर न हो। इससे आप ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं।

6/7

मुख्य द्वार के सामने न हों ये चीजें

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ा पेड़, टंकी या नल नहीं होना चाहिए। इन जगहों पर घर खरीदने से सकारात्मक ऊर्जा में कमी होती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

7/7

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

