Vastu Tips: वास्तु के अनुसार पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?

परिवार की कलह दूर करने के वास्तु उपाय

कहते हैं कि जिस घर या परिवार में हर दिन लड़ाई-झगड़ा होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होती है और वहां कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। वास्तु के अनुसार, घर में कलह का एक प्रमुख कारण वास्तु दोष भी है। वास्तु शास्त्र में परिवार में सुख-शांति व खुशहाली बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि कुछ वास्तु उपायों को नियमित तौर पर करने से न सिर्फ घर का वास्तु दोष दूर होता है बल्कि पारिवारिक कलह से भी मुक्ति मिलती है। जानें वास्तु के ये आसान उपाय।