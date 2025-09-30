Vastu Tips: वास्तु के अनुसार पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?

कहते हैं कि जिस घर या परिवार में हर दिन लड़ाई-झगड़ा होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होती है और वहां कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। वास्तु के अनुसार, घर में कलह का एक प्रमुख कारण वास्तु दोष भी है। वास्तु शास्त्र में परिवार में सुख-शांति व खुशहाली बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि कुछ वास्तु उपायों को नियमित तौर पर करने से न सिर्फ घर का वास्तु दोष दूर होता है बल्कि पारिवारिक कलह से भी मुक्ति मिलती है। जानें वास्तु के ये आसान उपाय।
वास्तु के अनुसार, परिवार की कलह से मुक्ति के लिए काली मिर्च को पानी में अच्छे से उबाल कर उस पानी से घर के शीशे साफ करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति आती है।
वास्तु के अनुसार, प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार को पुदीने के पानी से साफ करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है।
वास्तु के अनुसार, घर के ईशान कोण में चंद्रमा धारण किए हुए भगवान शंकर का चित्र लगाना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति के साथ समृद्धि आती है।
वास्तु के अनुसार, घर के अंदर दीवारों पर लगी बेकार की लोहे की कील भी पारिवारिक कलह का कारण बनती है, इसलिए कोई भी अनावश्यक कील आदि दीवार में नहीं होनी चाहिए।
वास्तु के अनुसार, दुर्गा सप्तशती के कवच या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से परिवार में खुशियों का आगमन होता है।
वास्तु के अनुसार, घर के ईशान कोण में चंद्रमा धारण किए हुए भगवान शंकर का चित्र लगाना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति के साथ समृद्धि आती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।