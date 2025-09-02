vastu ke anusar main gate par ganesh ji ki murti lagana chahiye ya nahi lord ganesha on main door vastu tips Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं या नहीं?
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं या नहीं?

Vastu tips for Lord Ganesha on main door: अक्सर आपने घरों में देवी-देवताओं की तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर देखा होगा। जानें वास्तु के अनुसार क्या घर के मेनगेट पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगा सकते हैं या नहीं।

Saumya TiwariTue, 2 Sep 2025 06:03 PM
क्या घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए?

हिंदू धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी शुभ या मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है और कार्यों की विघ्न बाधा खत्म होती है। अक्सर आपने लोगों के घरों के मुख्य दरवाजे पर भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति को लगा हुआ देखा होता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या वास्तु के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना सही होता है या नहीं। जानें आप भी मेनगेट पर गणेश जी की प्रतिमा लगाना चाहिए या नहीं।

मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगाना शुभ

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति को लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर का वास्तु दोष भी हटता है।

मिलते हैं ये लाभ

वास्तु के अनुसार, घर के मेन गेट पर भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति लगाने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है।

किस दिशा में लगाएं तस्वीर

वास्तु के अनुसार, अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण और उत्तर दिशा में हैं, तो आप भगवान गणेश की तस्वीर को मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर आपका मेन गेट अन्य किसी दिशा में है तो, भगवान गणेश की तस्वीर को मुख्य द्वार पर लगाने से पहले वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए।

किस तरह की तस्वीर का करें चुनाव

घर पर भगवान गणेश की तस्वीर या फोटो को लगाने के लिए चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बप्पा बैठी हुई मुद्रा में हों और सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए।

दोनों ओर न लगाएं तस्वीर

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर दो गणपति बप्पा की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, इससे वास्तु दोष लग सकता है।

मूषक पर विराजमान गणपति

घर में मूषक पर विराजमान भगवान गणेश की तस्वीर या फोटो लगाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

