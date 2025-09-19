vastu ke anusar kitchen me namak aur dudh ka girna kya sanket deta hai vastu dosh ke lakshan Vastu Tips: वास्तु के अनुसार रसोई में नमक और दूध का बार-बार गिरना क्या देता है संकेत?
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार रसोई में नमक और दूध का बार-बार गिरना क्या देता है संकेत?

Ghar mein vastu dosh ke lakshan: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में वास्तु दोष होने पर कई संकेत मिलते हैं। जानें रसोई घर में होने वाली किन चीजों से वास्तु दोष होने का संकेत मिलता है।

Saumya TiwariFri, 19 Sep 2025 06:14 PM
1/7

वास्तु दोष के लक्षण

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को कई संकेत मिलते हैं। कहते हैं कि रसोई घर में बार-बार कुछ चीजों का होना घर के वास्तु दोष का संकेत देता है। वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य, करियर, धन व पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं कि वास्तु दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो गृह कलह का कारण भी बनती है। जानें रसोई घर से जुड़ी कौन-सी चीजें परेशानियों का संकेत देती हैं।

2/7

नमक का गिरना

वास्तु के अनुसार, रसोई में खाना गिरना या बार-बार नमक गिरना ठीक नहीं होता है, यह जीवन में आने वाली समस्या का संकेत देता है।

3/7

दूध का बार-बार गिरना

वास्तु के अनुसार, दूध का बार-बार गिरना मानसिक रोग या समस्या का इशारा करता है। कहते हैं कि रसोई घर में बार-बार दूध का गिरना अशुभ माना गया है। कहते हैं कि घर में वास्तु दोष होने का एक संकेत भी है।

4/7

किचन में जाकर गुस्सा आना

वास्तु के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को रसोई में जाकर गुस्सा आता है, तो यह घर में नकारात्मकता का संकेत हो सकता है। कहते हैं कि इस स्थिति में व्यक्ति को वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए।

5/7

सरसों के तेल का गिरना

वास्तु के अनुसार, अगर रसोई में सरसों का तेल गिरता है, तो यह ठीक नहीं होता है। यह शनि ग्रह से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है।

6/7

दूध का फटना

वास्तु के अनुसार, दूध का बार-बार फटना, चंद्रमा से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए।

7/7

डिस्क्लेमर

