Vastu Tips for Money: वास्तु के अनुसार व्यक्ति ये 6 गलतियां बनती हैं धन हानि का कारण, आप भी जान लें

वर्तमान में हर व्यक्ति सुख-सुविधाओं से भरा जीवन बिताना चाहता है। लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की कुछ खराब आदतें आर्थिक उन्नति में बाधा का कारण बनती है। वास्तु शास्त्र में व्यक्ति की कुछ ऐसी आदतों का जिक्र किया गया है, जिनके कारण मां लक्ष्मी का घर पर वास नहीं होता है और पैसों की बरकत नहीं होती है। जानें वास्तु शास्त्र के अनुसार, धन हानि के क्या कारण होते हैं।
हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी का पौधा पूजनीय है। वास्तु के अनुसार, तुलसी को दक्षिण दिशा में रखना भी आर्थिक हानि का कारण बनता है। तुलसी का पौधा हमेशा घर की उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में लगाना चाहिए।
वास्तु के अनुसार, जो चादर बिस्तर पर रात को बिछी होती है, उसी पर दिन में भी लेटना ठीक नहीं होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की बरकत रुकती है और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जो व्यक्ति मुख्य द्वार का अपमान करते हैं, उनके घर में सुख-समृद्धि का आगमन नहीं होता है। मुख्य द्वार को पैरों से खोलना या जूतों से ठोकर मारना अशुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं।
कई बार लोग सुबह उठने के बाद बिना घर में झाड़ू लगाए पहले खाना-पीना कर लेते हैं। वास्तु में घर की साफ-सफाई करने से पहले खाना-पीना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि वास्तु दोष का कारण बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को आर्थिक उन्नति पाने में संघर्षों का सामना करना पड़ता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, खाना बनाते समय घर की महिला को खुद ही खाना पहले जूठा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं और घर में धन-संपदा नहीं आती है। इसलिए खाना बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए।
वास्तु के अनुसार, नमक को स्टील या प्लास्टिक के डिब्बे में रखना आर्थिक तंगी का कारण बनता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक को हमेशा कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।