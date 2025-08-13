vastu ke anusar janmashtami ke din kya karna chiaye how to please lord krishna on janmashtami 2025 वास्तु के अनुसार जन्माष्टमी के दिन करें ये 5 काम, श्रीकृष्ण की कृपा से पूरी होगी मनोकामना
वास्तु के अनुसार जन्माष्टमी के दिन करें ये 5 काम, श्रीकृष्ण की कृपा से पूरी होगी मनोकामना

Janmashtami Vastu Upay: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन वास्तु के कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख-शांति व समृद्धि आती है।

Saumya TiwariWed, 13 Aug 2025 10:35 AM
वास्तु के अनुसार जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। मान्यता है कि इस दिन वास्तु के अनुसार कुछ कार्यों को करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें जन्माष्टमी के दिन किन कामों को करना शुभ होता है।

पश्चिम मुखी रखें राधा-कृष्ण की प्रतिमा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन राधा-कृष्ण की प्रतिमा मंदिर में सामने की ओर पश्चिम मुखी रखनी चाहिए और उनके दाएं हाथ की तरफ एक बाल कृष्ण या लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति या चित्र रखना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा मिलती है।

भगवान को पहनाएं तुलसी की माला

वास्तु के अनुसार, अपने मंदिर में या किसी सार्वजनिक मंदिर में भगवान को तुलसी की माला पहनानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

कृष्ण जी को अर्पण करें बांसुरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को एक बांसुरी भी अर्पण करनी चाहिए। यह बहुत शुभ फलदायी होता है।

मंत्र का करें जाप

वास्तु के अनुसार, भगवान के आगे एक घी का दीपक जलाकर श्री कृष्णम् शरणम् मम मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं।

पूजा स्थान पर रखें ये चीज

वास्तु के अनुसार, इस दिन एक कदंब के पेड़ की डंडी या टहनी लाकर अपने घर में या पूजा स्थान पर रखना शुभ होता है। इससे घर में सुख-शांति रहती है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

