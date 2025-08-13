वास्तु के अनुसार जन्माष्टमी के दिन करें ये 5 काम, श्रीकृष्ण की कृपा से पूरी होगी मनोकामना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। मान्यता है कि इस दिन वास्तु के अनुसार कुछ कार्यों को करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें जन्माष्टमी के दिन किन कामों को करना शुभ होता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन राधा-कृष्ण की प्रतिमा मंदिर में सामने की ओर पश्चिम मुखी रखनी चाहिए और उनके दाएं हाथ की तरफ एक बाल कृष्ण या लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति या चित्र रखना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा मिलती है।
वास्तु के अनुसार, अपने मंदिर में या किसी सार्वजनिक मंदिर में भगवान को तुलसी की माला पहनानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को एक बांसुरी भी अर्पण करनी चाहिए। यह बहुत शुभ फलदायी होता है।
वास्तु के अनुसार, भगवान के आगे एक घी का दीपक जलाकर श्री कृष्णम् शरणम् मम मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं।
वास्तु के अनुसार, इस दिन एक कदंब के पेड़ की डंडी या टहनी लाकर अपने घर में या पूजा स्थान पर रखना शुभ होता है। इससे घर में सुख-शांति रहती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।