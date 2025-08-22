Vastu Tips: वास्तु के अनुसार प्रतिदिन किन कार्यों को करने से शुभता आती है?

वास्तु के अनुसार शुभता के लिए क्या करना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कई बार व्यक्ति की तरक्की व आर्थिक उन्नति में घर का वास्तु दोष अड़चन होता है। घर में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष दूर करने व जीवन में शुभता पाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। जानें शुभता व बरकत के लिए वास्तु के अनुसार प्रतिदिन क्या करना चाहिए?