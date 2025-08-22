Vastu Tips: वास्तु के अनुसार प्रतिदिन किन कार्यों को करने से शुभता आती है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कई बार व्यक्ति की तरक्की व आर्थिक उन्नति में घर का वास्तु दोष अड़चन होता है। घर में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष दूर करने व जीवन में शुभता पाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। जानें शुभता व बरकत के लिए वास्तु के अनुसार प्रतिदिन क्या करना चाहिए?
वास्तु के अनुसार, प्रतिदिन सुबह उठकर पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उसे छूकर प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक नहीं करना चाहिए। इस कार्य को प्रतिदिन करने से जीवन में शुभता व बरकत आने की मान्यता है।
वास्तु के अनुसार, जीवन में शुभता लाने के लिए प्रतिदिन उठने के बाद ईश्वर के दर्शन करने चाहिए या परिवार के सदस्य अथवा अपने बच्चों का मुख देखकर उठना चाहिए।
वास्तु के अनुसार, प्रतिदिन झाड़ू लगाकर नित्य कार्य करने चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
वास्तु के अनुसार, कार्यों की विघ्न-बाधा व समस्या को दूर करने के लिए शनिवार को हनुमान जी के आगे सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें गुड़ व चने का भोग लगाना चाहिए।
वास्तु के अनुसार, प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
वास्तु के अनुसार, प्रतिदिन नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करने से जीवन में शुभता आती है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।