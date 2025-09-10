Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में पितरों की तस्वीर कहां लगानी चाहिए?

पितरों की तस्वीर कहां लगानी चाहिए?

हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृ पक्ष रहते हैं। मान्यता है कि पितृ पक्ष के समय पितर पृथ्वी लोक में आते हैं और अपने परिवार जनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीष मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कई लोग अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाकर पूजा करते हैं। वास्तु के अनुसार, पितरों की फोटो को अपने मन से कहीं भी नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। जानें वास्तु के अनुसार घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाने के खास नियम।