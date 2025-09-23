Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में फिटकरी रखने से क्या लाभ होता है? जानें उपाय

घर में फिटकरी रखने से क्या लाभ होते हैं?

वास्तु और ज्योतिषीय दृष्टिकोण में फिटकरी कई परेशानियों को दूर करने में मददगार मानी गई है। वास्तु के अनुसार, घर के वास्तु दोष दूर करने में फिटकरी की भूमिका अहम है। कहा जाता है कि घर में फिटकरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति आती है, साथ ही धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। जानें घर में वास्तु के अनुसार फिटकरी रखने के क्या लाभ होते हैं।