Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में फिटकरी रखने से क्या लाभ होता है? जानें उपाय

Vastu Tips Fitkari: वास्तु शास्त्र में घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार, घर में फिटकरी रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जानें घर में फिटकरी रखने के लाभ।

Saumya TiwariTue, 23 Sep 2025 01:52 PM
1/7

घर में फिटकरी रखने से क्या लाभ होते हैं?

वास्तु और ज्योतिषीय दृष्टिकोण में फिटकरी कई परेशानियों को दूर करने में मददगार मानी गई है। वास्तु के अनुसार, घर के वास्तु दोष दूर करने में फिटकरी की भूमिका अहम है। कहा जाता है कि घर में फिटकरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति आती है, साथ ही धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। जानें घर में वास्तु के अनुसार फिटकरी रखने के क्या लाभ होते हैं।

2/7

धन रखने के स्थान पर रखने के लाभ

वास्तु के अनुसार, धन रखने के स्थान या तिजोरी में एक फिटकरी का टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर रखने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

3/7

वास्तु दोष होता है दूर

वास्तु के अनुसार, फिटकरी को कमरे में रखने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर का वास्तु शुभ होता है। फिटकरी घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक मानी गई है।

4/7

बाथरूम में रखें

वास्तु के अनुसार, बाथरूम में एक कटोरी में फिटकरी रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण शुद्ध होता है। कहते हैं कि फिटकरी में नेगेटिव एनर्जी सोखने की शक्ति होती है।

5/7

परिवार में आएगी सुख-शांति

वास्तु के अनुसार, परिवार में सुख-शांति के लिए सोने से पहले एक गिलास में पानी में फिटकरी का टुकड़ा कर उसे ढक कर देना चाहिए। सुबह इसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए।

6/7

पर्स में फिटकरी रखने के फायदे

वास्तु के अनुसार, पर्स में फिटकरी का टुकड़ा रखना अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से धन लाभ होता है।

7/7

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

