Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में रखें ये 5 चीजें, बढ़ेगा धन और सुख-सौभाग्य

हर व्यक्ति घर में बरकत, सुख-शांति और खुशहाली चाहता है। धन-धान्य में वृद्धि और तरक्की के लिए कई उपाय भी करता है। वास्तु शास्त्र में घर में बरकत या आर्थिक संपन्नता लाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और सुख-शांति के साथ धन-वैभव भी बढ़ता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी वस्तुएं घर ले आते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती हैं। घर में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक और शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जानें वास्तु के अनुसार किन चीजों को घर में रखने से बरकत होती है।
वास्तु शास्त्र में धातु के हाथी को सुख-समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि धातु के हाथी की मूर्ति को घर में रखने से सुख-सौभाग्य बढ़ता है। चांदी का हाथी रखने से राहु-केतु का अशुभ प्रभाव कम होता है। इसके अलावा घर पर पीतल या तांबे का हाथी भी रख सकते हैं। ध्यान रखने से मूर्ति कम से कम 4-5 इंच की होनी चाहिए।
वास्तु के अनुसार, घर के गेस्ट रूम में हंस का जोड़ा रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप हंस के जोड़े की तस्वीर या मूर्ति लगा सकते हैं। यह शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वास्तु के अनुसार इससे वैवाहिक जीवन सुखद और खुशियों से भरा रहता है।
धातु का कछुआ वास्तु शास्त्र में धन, समृद्धि, उन्नति और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। आप घर में पीतल, तांबे और चांदी का कछुआ रख सकते हैं। इसे ड्राइंग रूम में किसी पात्र में जल भरकर उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि कछुए का मुंह अंदर की ओर ही होना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बांसुरी और शंख को घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बांसुरी को घर की पूर्व, ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। मान्यता है कि बांसुरी और शंख को घर में रखने से आर्थिक खुशहाली आती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है। शंख को घर में रखने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।