Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में रखें ये 5 चीजें, बढ़ेगा धन और सुख-सौभाग्य

घर में बरकत कैसे आएं

हर व्यक्ति घर में बरकत, सुख-शांति और खुशहाली चाहता है। धन-धान्य में वृद्धि और तरक्की के लिए कई उपाय भी करता है। वास्तु शास्त्र में घर में बरकत या आर्थिक संपन्नता लाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और सुख-शांति के साथ धन-वैभव भी बढ़ता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी वस्तुएं घर ले आते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती हैं। घर में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक और शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जानें वास्तु के अनुसार किन चीजों को घर में रखने से बरकत होती है।