Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में केले का पौधा लगाने से क्या लाभ होते हैं?

घर में केले का पौधा लगाने के क्या लाभ होते हैं?

हिंदू धर्म में तुलसी के बाद केले के पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है। केले के पौधे का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करने की परंपरा है। केले के पौधे के पत्तों से शुभ कार्यों में मंडप या तोरण बनाया जाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु के अनुसार केले का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जानें वास्तु के अनुसार घर में केले का पौधा लगाने से क्या लाभ होता है।