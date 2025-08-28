Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में आने वाली दरारों का क्या मतलब होता है?

घर की दीवारों में दरार आने का क्या मतलब होता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दीवारों में दरार का आना शुभ नहीं होता है। यह आर्थिक हानि व पारिवारिक कलह का संकेत देता है। कहते हैं कि खास तौर पर उत्तर दिशा की दीवारों में दरारों के आने से धन की देवी मां लक्ष्मी व धन देवता भगवान कुबेर की ऊर्जा बाधित होती है। इससे घर में सुख-शांति व बरकत आने में अड़चनें आती हैं। वास्तु कहता है कि घर की दीवारों की दरारें नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए इन्हें फौरन ठीक करवाना चाहिए। जानें वास्तु के अनुसार, घर की अलग-अलग दिशाओं में दरार के आने का अर्थ क्या होता है।