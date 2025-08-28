Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में आने वाली दरारों का क्या मतलब होता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दीवारों में दरार का आना शुभ नहीं होता है। यह आर्थिक हानि व पारिवारिक कलह का संकेत देता है। कहते हैं कि खास तौर पर उत्तर दिशा की दीवारों में दरारों के आने से धन की देवी मां लक्ष्मी व धन देवता भगवान कुबेर की ऊर्जा बाधित होती है। इससे घर में सुख-शांति व बरकत आने में अड़चनें आती हैं। वास्तु कहता है कि घर की दीवारों की दरारें नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए इन्हें फौरन ठीक करवाना चाहिए। जानें वास्तु के अनुसार, घर की अलग-अलग दिशाओं में दरार के आने का अर्थ क्या होता है।
वास्तु के अनुसार, अगर घर की पूर्व दिशा में दरार आती है तो इसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति की सामाजिक मान-प्रतिष्ठा को आंच पहुंच सकती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर उत्तर दिशा में दरार आती है तो इसके प्रभाव से व्यापार में नुकसान होता है। कहते हैं कि इस स्थिति में व्यापार में धन हानि या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर घर की पश्चिम दिशा में दरार आती है तो धन का संचय मुश्किल हो जाता है। धन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जोड़ा हुआ धन खर्च होने लगता है।
वास्तु के अनुसार, अगर घर की दक्षिण दिशा में दरार आती है तो मानसिक शांति भंग होती है। इस स्थिति में कामकाज में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और धन की स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
वास्तु के अनुसार, अगर घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में दरार आती है तो इससे संबंध कमजोर हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन होने लगते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर की उत्तर पूर्व दिशा में दरार आती है तो परिणामस्वरूप मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।