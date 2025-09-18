Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए?

घर में सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए

घर एक ऐसी जगह है जो हर व्यक्ति के लिए खास होती है। घर में व्यक्ति अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा बिताता है, जिसके कारण घर की ऊर्जा का भी जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से व्यक्ति दिन-रात तरक्की करता है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा परेशानियों व वास्तु दोष का कारण बनती है। क्या आप जानते हैं कि घर की सीढ़ियां भी घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होती है। वास्तु के अनुसार, घर में सीढ़ियों की सही संख्या और दिशा होना जरूरी होता है। जानें वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए और सही दिशा क्या है।