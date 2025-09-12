vastu ke anusar daan mein kaun si chize nhi dena chahiye Vastu Tips: वास्तु के अनुसार दान में कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए?
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार दान में कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए?

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार, कभी किसी व्यक्ति को कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है। जानें आप भी किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए।

Saumya TiwariFri, 12 Sep 2025 12:10 PM
वास्तु के अनुसार दान में कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए

हिंदू धर्म में दान को अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में दान करने का उचित तरीका व समय भी बताया गया है। लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों का दान करने की मनाही है। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जानें वास्तु के अनुसार किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए।

तेल और घर के स्टील के बर्तन

वास्तु के अनुसार, इस्तेमाल किया हुआ तेल और घर के स्टील के बर्तन दान नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और घर की बरकत दूर होती है।

धारदार चीजें

वास्तु के अनुसार, कभी भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची व खराब या इस्तेमाल किया हुआ तेल दान या गिफ्ट नहीं देना चाहिए। इससे परिवार की सुख-शांति कम होने की संभावना रहती है।

धर्मग्रंथ या पुस्तकें

वास्तु के अनुसार कभी भी फटे हुए धर्मग्रंथ या पुस्तकें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से कामों में रुकावट आती है। संत को पहने हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए।

खराब खाना

वास्तु के अनुसार, किसी को खराब खाना नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से परिवार की सेहत प्रभावित होती है।

झाड़ू

वास्तु के अनुसार, कभी किसी को झाड़ू दान नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक हानि हो सकती है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

