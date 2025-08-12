वास्तु के अनुसार अचानक कांच का टूटना व तुलसी सूखना समेत ये घटनाएं क्या देती हैं संकेत?

कांच का टूटना व तुलसी का सूखना क्या संकेत देता है?

वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो भविष्य में होने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं का संकेत देती हैं। जिनमें अचानक घड़ी का गिरना या टूटना, कांच का टूटना व अचानक तुलसी का सूखना जैसी घटनाएं शामिल हैं। जानें वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी से कांच का टूटना व तुलसी के पौधे का सूखना समेत अचानक घर में होने वाली कुछ घटनाओं का क्या अर्थ होता है।