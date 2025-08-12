vastu ke anusar achanak tulsi ka sukhna aur kanch ka tutne ka kya matalab hota hai वास्तु के अनुसार अचानक कांच का टूटना व तुलसी सूखना समेत ये घटनाएं क्या देती हैं संकेत?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु के अनुसार अचानक कांच का टूटना व तुलसी सूखना समेत ये घटनाएं क्या देती हैं संकेत?

वास्तु के अनुसार अचानक कांच का टूटना व तुलसी सूखना समेत ये घटनाएं क्या देती हैं संकेत?

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में व्यक्ति के जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को भविष्य के शुभ-अशुभ संकेत से जोड़ा गया है। जानें वास्तु के अनुसार, अचानक कांच का टूटना या तुलसी का सूखना क्या संकेत देता है।

Saumya TiwariTue, 12 Aug 2025 11:04 AM
1/7

कांच का टूटना व तुलसी का सूखना क्या संकेत देता है?

वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो भविष्य में होने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं का संकेत देती हैं। जिनमें अचानक घड़ी का गिरना या टूटना, कांच का टूटना व अचानक तुलसी का सूखना जैसी घटनाएं शामिल हैं। जानें वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी से कांच का टूटना व तुलसी के पौधे का सूखना समेत अचानक घर में होने वाली कुछ घटनाओं का क्या अर्थ होता है।

2/7

कांच का टूटना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कांच का अचानक टूटना इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर आने वाली समस्या टल गई है। इसका बार-बार टूटना किसी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है।

3/7

घड़ी का गिरना या टूटना

वास्तु के अनुसार, अगर आपकी घड़ी अचानक गिर या टूट जाए, तो यह आपके आने वाले अच्छे या बुरे समय का संकेत है।

4/7

अचानक तुलसी का सूखना

वास्तु के अनुसार, पतझड़ के अलावा तुलसी अचानक सूख जाती है, तो यह आने वाली समस्या का संकेत है।

5/7

घर की बत्तियां अपने आप जलने लगें

वास्तु के अनुसार, अगर बिना कारण घर की बत्तियां अपने आप जलने-बुझने लगें, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है।

6/7

भगवान की मूर्ति का टूटनाया गिरना

वास्तु के अनुसार, भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिर या टूट जाए, तो यह परेशानी का सूचक होता है।

7/7

गाय का दरवाजे पर आना

वास्तु के अनुसार, अगर दरवाजे पर कोई गाय अपने आप आने लगे, तो यह अच्छे भाग्य का सूचक होता है। मान्यता है कि ऐसा होने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है या शुभ समाचार मिलता है।

Vastu Tips Vastu Shastra