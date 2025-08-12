वास्तु के अनुसार अचानक कांच का टूटना व तुलसी सूखना समेत ये घटनाएं क्या देती हैं संकेत?

वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो भविष्य में होने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं का संकेत देती हैं। जिनमें अचानक घड़ी का गिरना या टूटना, कांच का टूटना व अचानक तुलसी का सूखना जैसी घटनाएं शामिल हैं। जानें वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी से कांच का टूटना व तुलसी के पौधे का सूखना समेत अचानक घर में होने वाली कुछ घटनाओं का क्या अर्थ होता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कांच का अचानक टूटना इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर आने वाली समस्या टल गई है। इसका बार-बार टूटना किसी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है।
वास्तु के अनुसार, अगर आपकी घड़ी अचानक गिर या टूट जाए, तो यह आपके आने वाले अच्छे या बुरे समय का संकेत है।
वास्तु के अनुसार, पतझड़ के अलावा तुलसी अचानक सूख जाती है, तो यह आने वाली समस्या का संकेत है।
वास्तु के अनुसार, अगर बिना कारण घर की बत्तियां अपने आप जलने-बुझने लगें, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है।
वास्तु के अनुसार, भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिर या टूट जाए, तो यह परेशानी का सूचक होता है।
वास्तु के अनुसार, अगर दरवाजे पर कोई गाय अपने आप आने लगे, तो यह अच्छे भाग्य का सूचक होता है। मान्यता है कि ऐसा होने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है या शुभ समाचार मिलता है।