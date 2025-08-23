वास्तु: दिन-रात क्लेश से पाना चाहते हैं मुक्ति, तो आजमाएं ये उपाय

ईशान कोण में हो मंदिर

घर के ईशान कोण को सबसे शुभ माना गया है। वैसे तो ईशान कोण में हमेशा मंदिर ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस कोण में टॉयलेट बना रखा है या फिर गंदगी इकट्ठा कर रखी है, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और गृह क्‍लेश का कारण बनती है।