वास्तु: दिन-रात क्लेश से पाना चाहते हैं मुक्ति, तो आजमाएं ये उपाय

घर के ईशान कोण को सबसे शुभ माना गया है। वैसे तो ईशान कोण में हमेशा मंदिर ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस कोण में टॉयलेट बना रखा है या फिर गंदगी इकट्ठा कर रखी है, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और गृह क्लेश का कारण बनती है।
ज्यादातर लोग अपने घर की छत को साफ नहीं रखते हैं और भारी-भारी सामान रख देते हैं। छत में भारी सामान आपके सिर को भी भारी बनाता है। इससे आप हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। ऐसे में घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें।
इसके अलावा घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाते वक्त लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि काले रंग का कम इस्तेमाल करें। काला रंग सकारात्मकता और संवेदनाओं को सोख लेता है। ऐसी स्थिति में भी झगड़े होते हैं।
अगर आपके घर में 2 शीशे आमने-सामने हैं, तो आपको एक शीशे को हटा देना चाहिए या फिर एक शीशे को ढक देना चाहिए।
वास्तु शास्त्र में नॉर्थ-ईस्ट कॉर्नर का काफी महत्व होता है। ऐसे में आपको अपने घर के नॉर्थ-ईस्ट कॉर्नर को भी साफ रखना चाहिए।
आपको नियमित रूप से अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पर हमेशा मुसीबत बनी रहती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।