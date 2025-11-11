सोते समय बिस्तर के पास न रखें ये 5 चीजें, नाराज हो जाएंगी धन की देवी लक्ष्मी

वास्तु शास्त्र का प्रभाव जीवन पर भी देखने को मिलता है। वास्तु के कुछ नियमों का ख्याल रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। घर का वास्तु ठीक हो तो सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। वहीं, बेडरूम में भी वास्तु का खास ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, बेडरूम में कुछ चीजों को रखना शुभ नहीं माना जाता है। सोते समय बिस्तर के पास कुछ चीजें रखने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं सोते समय बिस्तर के पास किन चीजों को रखने से नींद व सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है-
वास्तु के अनुसार, सोते समय बिस्तर के आस-पास चप्पल-जूते बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से रूम की नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती हैं। साथ ही आपके मन और नींद पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
कभी भी सोते समय सिरहाने या बिस्तर के पास डायरी या किताब नहीं रखनी चाहिए। किताबों में मां सरस्वती का वास माना जाता है। वास्तु के अनुसार, सोते समय किताबें पास रखने से पढ़ाई में या फिर मेंटल तौर पर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है।
वास्तु के अनुसार, सोते समय बिस्तर के पास पर्स भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा न करने पर फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ सकती हैं। धन व पर्स को हमेशा उचित स्थान पर ही रखना चाहिए।
कई लोगों की आदत होती है बेड की साइड टेबल पर घड़ी रखने की लेकिन वास्तु के अनुसार, सोते समय बिस्तर के पास घड़ी नहीं रखना चाहिए। ऐसा न करने पर तनाव बढ़ सकता है और कमरे की पॉजिटिव एनर्जी भी प्रभावित हो सकती है।
कई बार सोते समय लोग बेड पर ही या साइड टेबल पर मोबाइल या लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख देते हैं। ऐसा करना न केवल वास्तु के अनुसार बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इन गैजेट्स से निकलने वाली रेडिएशन आपकी नींद की क्वालिटी को खराब कर सकती है साथ ही स्ट्रेस और नेगेटिविटी का कारण भी बन सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।