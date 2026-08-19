सुबह ही बाहर कर दें ये 6 चीजें, तिजोरी में नहीं होगी पैसों की कमी

टूटा हुआ कांच

कभी भी घर में टूटा हुआ शीशा या कांच नहीं रखना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है। वहीं शीशे में दरार आने पर भी फौरन इसे बदल दें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।