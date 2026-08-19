सुबह ही बाहर कर दें ये 6 चीजें, तिजोरी में नहीं होगी पैसों की कमी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी हर चीज में पॉजिटिव या नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है। इस एनर्जी का असर व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है। घर में रखी कुछ वस्तुएं वास्तु दोष का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो भूलकर भी ये चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए।
खराब, पुराने या बिना चाभी के ताले रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। ऐसा करने से सेहत से लेकर धन की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है,
कभी भी घर में सूखे, कांटेदार या मुरझाए हुए पौधे नहीं रखने चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं।
घर के मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में देवी देवताओं की फटी हुई तस्वीर रखना शुभ नहीं माना जाता है।
आर्थिक दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं तो पुराने जूते चप्पल भी घर में इकट्ठा करके न रखें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है।
कई बार घर में मकड़ी के जाले लग जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि घर में जाने लगे हैं तो आर्थिक दिक्कतें बढ़ने लगती हैं।
कभी भी घर में टूटा हुआ शीशा या कांच नहीं रखना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है। वहीं शीशे में दरार आने पर भी फौरन इसे बदल दें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।