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Vastu Tips: किचन में न रखें ये 6 चीजें, पड़ता है वास्तु पर बुरा असर

vastu for kitchen: घर के किचन में नेगेटिव ऊर्जा का संचार वास्तु को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में कुछ चीजें रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार बिगड़ जाता है। जाने- अनजाने कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती?

Shrishti ChaubeyOct 26, 2026 08:07 pm IST
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किचन का वास्तु

क्या आप जानते हैं किचन में रखे कुछ सामान आपके घर के वास्तु पर बुरा असर डाल सकते हैं। कई बार अनजाने में हम किचन में ऐसी चीजें या सामान रख देते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनते हैं। आइए जानते हैं किचन में किन चीजों को रखने से घर का वास्तु डिस्टर्ब हो सकता है।

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किचन का रंग कैसा होना चाहिए?

किचन में डार्क कलर का पेंट करवाना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए घर का वास्तु दोष कम करने और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए रसोई घर में क्रीम, सफेद, हल्का हरा या पीला, पेस्टल कलर जैसे रंग चुनें।

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गूंथा हुआ आटा

कभी भी किचन में ज्यादा समय तक गूंथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। फ्रिज या किचन में रात भर के लिए गूंथा हुआ आटा रखने से राहु और शनि का बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। साथ ही नेगेटिव ऊर्जा भी बढ़ जाती है।

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डस्टबिन से बढ़ेगी नेगेटिव ऊर्जा

कई लोग किचन में ही डस्टबिन रख देते हैं। किचन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए रसोई को साफ और सुथरा रखें। किसी भी तरह की गंदगी किचन में न इकट्ठा होने दें। डस्टबिन को भी किचन से दूर रखें।

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न रखें चटके हुए बर्तन

घर के किचन में टूटे और चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे- फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से निगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है और बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं।

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भूलकर भी न रखें ये चीज

कुछ लोगों को किचन में दवाइयां रखने की आदत होती है। घर के रसोई में दवाइयां रखने से घर के सदस्यों खासतौर पर मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए रसोई घर में दवाइयां न रखें।

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शीशा

कुछ लोग अपने किचन को सजाने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, किचन में लगा कांच का शीशा नेगेटिव ऊर्जा का कारण बन सकता है। रसोई घर में आईना लगाने से घर की सुख और शांति पर असर पड़ सकता है।

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रात में किचन में क्या न रखें?

किचन में गंदगी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। वहीं, कभी भी रात में किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रातभर किचन में झूठे बर्तन रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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