Vastu Tips: किचन में न रखें ये 6 चीजें, पड़ता है वास्तु पर बुरा असर

क्या आप जानते हैं किचन में रखे कुछ सामान आपके घर के वास्तु पर बुरा असर डाल सकते हैं। कई बार अनजाने में हम किचन में ऐसी चीजें या सामान रख देते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनते हैं। आइए जानते हैं किचन में किन चीजों को रखने से घर का वास्तु डिस्टर्ब हो सकता है।
किचन में डार्क कलर का पेंट करवाना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए घर का वास्तु दोष कम करने और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए रसोई घर में क्रीम, सफेद, हल्का हरा या पीला, पेस्टल कलर जैसे रंग चुनें।
कभी भी किचन में ज्यादा समय तक गूंथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। फ्रिज या किचन में रात भर के लिए गूंथा हुआ आटा रखने से राहु और शनि का बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। साथ ही नेगेटिव ऊर्जा भी बढ़ जाती है।
कई लोग किचन में ही डस्टबिन रख देते हैं। किचन में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए रसोई को साफ और सुथरा रखें। किसी भी तरह की गंदगी किचन में न इकट्ठा होने दें। डस्टबिन को भी किचन से दूर रखें।
घर के किचन में टूटे और चटके हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे- फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से निगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है और बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं।
कुछ लोगों को किचन में दवाइयां रखने की आदत होती है। घर के रसोई में दवाइयां रखने से घर के सदस्यों खासतौर पर मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए रसोई घर में दवाइयां न रखें।
कुछ लोग अपने किचन को सजाने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, किचन में लगा कांच का शीशा नेगेटिव ऊर्जा का कारण बन सकता है। रसोई घर में आईना लगाने से घर की सुख और शांति पर असर पड़ सकता है।
किचन में गंदगी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। वहीं, कभी भी रात में किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रातभर किचन में झूठे बर्तन रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।