वास्तु टिप्स: घर के प्रवेश द्वार पर किस देवी-देवता की तस्वीर लगानी चाहिए?

वास्तु शास्त्र के मुताबिक मुख्य द्वार यानी प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति, चित्र लगाना बेहद शुभ होता है। क्योंकि उनको विघ्नहर्ता और सुख-समृद्धि का दाता माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकते हैं और बाधाओं को दूर कर आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाते हैं।
लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप मुख्य द्वार के बाहर (बाहरी दीवार पर) गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र लगाते हैं, तो उसकी पीठ घर के अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है, इसलिए उन्हें घर के अंदर की ओर मुख करके रखना चाहिए।
घर में बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाना शुभ होता है, क्योंकि इससे स्थिरता और शांति आती है। भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, जो बहुत शुभ और लाभकारी होती है।
देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की उपस्थिति धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मां लक्ष्मी धन और सौभाग्य की देवी हैं। मुख्य द्वार के आसपास कमल पर बैठी और मुस्कुराती हुई देवी लक्ष्मी का चित्र लगाएं।
खड़ी मुद्रा में लक्ष्मी का चित्र स्थायी समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। वहीं, कुबेर धन के देवता हैं। मुख्य द्वार पर कुबेर का चित्र या यंत्र लगाने से घर में धन का प्रवाह सुनिश्चित होता है।
पंचमुखी हनुमान को सभी दिशाओं का रक्षक माना जाता है। यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम या दक्षिण-पूर्व दिशा में है, तो उनकी तस्वीर लगाएं। द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान की मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाने का अचूक उपाय है।
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ॐ, शुभ-लाभ या श्री गणेश जैसे प्रतीक बनाना या लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये सीधे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास माना जाता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।