वास्तु टिप्स: घर के प्रवेश द्वार पर किस देवी-देवता की तस्वीर लगानी चाहिए?

कैसी होनी चाहिए प्रतिमा व चित्र

लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप मुख्य द्वार के बाहर (बाहरी दीवार पर) गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र लगाते हैं, तो उसकी पीठ घर के अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है, इसलिए उन्हें घर के अंदर की ओर मुख करके रखना चाहिए।