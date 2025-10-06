Vastu for Drawing Room vastu tips drawing room design Vastu: इन 9 तरीकों से ड्राइंग रूम को बनाएं शानदार, बढ़ेगी शांति व पॉजिटिव एनर्जी
Vastu: इन 9 तरीकों से ड्राइंग रूम को बनाएं शानदार, बढ़ेगी शांति व पॉजिटिव एनर्जी

Vastu for Drawing Room: हर कोई चाहता है की ड्राइंग रूम अट्रैक्टिव व पॉजिटिव रहे। वास्तु अनुसार, कुछ बातों का ध्यान रख ड्राइंग रूम सजाने से न केवल आप पॉजिटिव एनर्जी व वाइब अट्रैक्ट करेंगे बल्कि समृद्धि भी बनी रहेगी।

Shrishti ChaubeyMon, 6 Oct 2025 08:32 PM
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

घर का ड्राइंग रूम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है। ड्राइंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना बेहद जरूरी माना जाता है। घर में मेहमानों का आगमन भी इस कमरे में होता है। वास्तु के अनुसार, कुछ बातों का ध्यान रख ड्राइंग रूम को सजाने से न केवल आप पॉजिटिव एनर्जी व वाइब अट्रैक्ट करेंगे बल्कि समृद्धि भी बनी रहेगी।

किस दिशा में बनवाएं ड्राइंग रूम

घर में ड्राइंग रूम उत्तर-पूर्व अथवा उत्तर-पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है।

क्रिस्टल का लोटस

सेंटर टेबल पर एक क्रिस्टल का लोटस रखना शुभ फलदायी होता है।

ईशान कोण का रखें ध्यान

ईशान कोण संभव तौर पर खाली या बहुत हल्का होना चाहिए। इस दिशा में ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए।

कहां रखें सोफा?

सोफा आदि दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।

खिड़कियां किस दिशा में होनी चाहिए?

ड्राइंग रूम के अंदर उत्तर या पूरब की दिशा में खिड़कियां होना बेहद शुभ माना जाता है।

फर्नीचर की दिशा

हल्का फर्नीचर उत्तर एवं पूर्व दिशा में रखना चाहिए।

कैसा होना चाहिए रंग?

दीवारों पर हल्के रंग का पेंट करवाना अच्छा माना जाता है।

न हो अंधेरा

ड्राइंग रूम का निर्माण इस तरीके से करवाना चाहिए की सूर्य की रौशनी कमरे में आती रहे। कमरे में जितना प्राकृतिक प्रकाश आएगा उतना ही शुभ रहेगा।

ड्राइंग रूम का एंट्री गेट

ड्राइंग रूम का एंट्री गेट उत्तर या पूर्व की दिशा में होना बेहद शुभ माना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

