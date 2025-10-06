Vastu: इन 9 तरीकों से ड्राइंग रूम को बनाएं शानदार, बढ़ेगी शांति व पॉजिटिव एनर्जी

सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

घर का ड्राइंग रूम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है। ड्राइंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना बेहद जरूरी माना जाता है। घर में मेहमानों का आगमन भी इस कमरे में होता है। वास्तु के अनुसार, कुछ बातों का ध्यान रख ड्राइंग रूम को सजाने से न केवल आप पॉजिटिव एनर्जी व वाइब अट्रैक्ट करेंगे बल्कि समृद्धि भी बनी रहेगी।