Vastu: इन 9 तरीकों से ड्राइंग रूम को बनाएं शानदार, बढ़ेगी शांति व पॉजिटिव एनर्जी

घर का ड्राइंग रूम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है। ड्राइंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना बेहद जरूरी माना जाता है। घर में मेहमानों का आगमन भी इस कमरे में होता है। वास्तु के अनुसार, कुछ बातों का ध्यान रख ड्राइंग रूम को सजाने से न केवल आप पॉजिटिव एनर्जी व वाइब अट्रैक्ट करेंगे बल्कि समृद्धि भी बनी रहेगी।
घर में ड्राइंग रूम उत्तर-पूर्व अथवा उत्तर-पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है।
सेंटर टेबल पर एक क्रिस्टल का लोटस रखना शुभ फलदायी होता है।
ईशान कोण संभव तौर पर खाली या बहुत हल्का होना चाहिए। इस दिशा में ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए।
सोफा आदि दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।
ड्राइंग रूम के अंदर उत्तर या पूरब की दिशा में खिड़कियां होना बेहद शुभ माना जाता है।
हल्का फर्नीचर उत्तर एवं पूर्व दिशा में रखना चाहिए।
दीवारों पर हल्के रंग का पेंट करवाना अच्छा माना जाता है।
ड्राइंग रूम का निर्माण इस तरीके से करवाना चाहिए की सूर्य की रौशनी कमरे में आती रहे। कमरे में जितना प्राकृतिक प्रकाश आएगा उतना ही शुभ रहेगा।
ड्राइंग रूम का एंट्री गेट उत्तर या पूर्व की दिशा में होना बेहद शुभ माना जाता है।