Vastu Tips: बेडरूम में न रखें ये चीजें, सिर्फ 1 गलती से छिन्न सकती है शांति

बेडरूम के लिए वास्तु टिप्स

कई बार हम जाने अनजाने में बेडरूम में कई ऐसी चीज रख देते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ती ही बढ़ती है साथ ही पति और पत्नी के बीच अनबन की भी स्थिति बढ़ जाती है। वास्तु में बेडरूम से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बेडरूम में कभी भी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए।