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Vastu Tips: बेडरूम में न रखें ये चीजें, सिर्फ 1 गलती से छिन्न सकती है शांति

Vastu for bedroom, bedroom Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में बेडरूम से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। कई बार हम जाने अनजाने में बेडरूम में कई ऐसी चीज रख देते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।   

Shrishti ChaubeyJul 06, 2026 12:48 am IST
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बेडरूम के लिए वास्तु टिप्स

कई बार हम जाने अनजाने में बेडरूम में कई ऐसी चीज रख देते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ती ही बढ़ती है साथ ही पति और पत्नी के बीच अनबन की भी स्थिति बढ़ जाती है। वास्तु में बेडरूम से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बेडरूम में कभी भी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए।

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मुरझाए पौधे

घर में मुरझाए पौधे रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। वहीं, बेडरूम में सूखे हुए कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए।

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तस्वीर

घर में टूटी-फूटी या फटी हुई तस्वीर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में युद्ध की तस्वीर लगाने से पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ सकता है। इससे घर-परिवार में कलह-क्लेश का माहौल बनता है। उदास चेहरे वाली तस्वीर भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है।

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बंद घड़ी

घर के किसी भी कोने में बंद घड़ी रखना शुभ नहीं माना जाता है। कभी भी दीवारों पर बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए। खासतौर पर सुबह उठने के बाद बंद घड़ी देखने से आपके भाग्य के दरवाजे पर भी ताल लग सकता है।

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सही दिशा है जरूरी

घर की दिशा भी काफी महत्व रखती है। वहीं, बेडरूम को हमेशा उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में ही बनवाना चाहिए। ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच का बंद स्ट्रांग होता है।

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इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

कई बार लोग बेड पर ही या साइड टेबल पर मोबाइल या लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख देते हैं। ऐसा करना न केवल वास्तु के अनुसार बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इन गैजेट्स से निकलने वाली रेडिएशन आपकी नींद की क्वालिटी को खराब कर सकती है साथ ही स्ट्रेस और नेगेटिविटी का कारण भी बन सकती है।

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डायरी या किताब

बेडरूम में या बिस्तर के पास डायरी या किताब नहीं रखनी चाहिए। किताब में मां सरस्वती का वास माना जाता है। वास्तु के अनुसार, सोते समय किताबें पास रखने से पढ़ाई में या फिर मेंटल तौर पर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है।

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