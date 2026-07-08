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Fengshui, फेंगशुई: सुख, समृद्धि बढ़ाने के लिए आज ही करें ये उपाय

Vastu Fengshui Tips for Home : फेंगशुई शास्त्र में भी वास्तु दोष से जुड़ी कई दिक्कतों का सोल्यूशन बताया गया है। अपने घर में सुख-संपदा में वृद्धि करने के लिए फेंग शुई शास्त्र में बताए गए कुछ टिप्स को आप फॉलो करें।

Shrishti ChaubeyJul 08, 2026 01:31 am IST
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फेंगशुई टिप्स

वास्तु शास्त्र की तरह फेंगशुई शास्त्र में भी वास्तु दोष से जुड़ी कई दिक्कतों का सोल्यूशन बताया गया है। अपने घर में सुख-संपदा में वृद्धि करने के लिए फेंग शुई शास्त्र में बताए गए कुछ टिप्स को आप फॉलो करें।

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मनी प्लांट

मनी प्लांट घर के लिए बेहद ही लकी माना जाता है। पूरब या उत्तर की दिशा में मनी प्लांट लगाने से फाइनेंशियल समस्याएं दूर होती हैं। घर में मनी प्लांट लगाने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

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फेंगशुई कछुआ

अगर आपको अपने आर्थिक जीवन में दिक्कतों का सामना पड़ रहा है तो आज ही फेंगशुई का कछुआ घर लाएं। फेंगशुई का कछुआ घर या ऑफिस में रखने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है साथ ही समाज में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ती है।

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चीनी सिक्के

फेंग शुई विद्या में चीनी सिक्कों का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग या लाल धागे में इन सिक्कों को लपेटकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से घर की बरकत बनी रहती है।

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पानी का फव्वारा

फेंग शुई विद्या के अनुसार, घर में पानी का फव्वारा रखना बेहद शुभ माना जाता है। ध्यान रखें फव्वारे का पानी साफ व बेहता रहे। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है। इसे उत्तर दिशा में रखें।

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लाफिंग बुद्धा

फेंगशुई विद्या के मुताबिक घर में लाफिंग बुद्धा रखना बेहद लकी माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने से घर की खुशियां बरकरार रहती हैं। वहीं, लाफिंग बुद्धा को ज्यादातर मेन डोर के सामने रखना चाहिए, जिससे घर में घुसते ही पहली नजर लाफिंग बुद्धा पर पड़े।

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फिश एक्वेरियम

अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अपने घर में फिश एक्वेरियम लाएं। घर में फिश एक्वेरियम रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है।

Fengshui tips Dhan Labh Upay
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