Fengshui, फेंगशुई: सुख, समृद्धि बढ़ाने के लिए आज ही करें ये उपाय

लाफिंग बुद्धा

फेंगशुई विद्या के मुताबिक घर में लाफिंग बुद्धा रखना बेहद लकी माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने से घर की खुशियां बरकरार रहती हैं। वहीं, लाफिंग बुद्धा को ज्यादातर मेन डोर के सामने रखना चाहिए, जिससे घर में घुसते ही पहली नजर लाफिंग बुद्धा पर पड़े।