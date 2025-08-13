Vastu dosh upaay in hindi Krishna bansuri on Krishna Janmashtami for dhan labh जन्माष्टमी पर कान्हा की बांसुरी के ये वास्तु उपाय आपको कराएंगे धनलाभ, वास्तुदोष भी होगा दूर
जन्माष्टमी पर कान्हा की बांसुरी के ये वास्तु उपाय आपको कराएंगे धनलाभ, वास्तुदोष भी होगा दूर

 भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। वास्तु के अनुसार भगवान कृष्ण की बांसुरी को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि घर में बांसुरी रखने से वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं।

Anuradha PandeyWed, 13 Aug 2025 12:46 PM
वास्तु दोष

घर ले आएं बांसुरी

जन्माष्टमी के दिन अगर आप बांसुरी घर लाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप घर में पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं। इस साल अष्टमी तिथि 15 अगस्त को 11.49 रात को शुरू हो रही है और 16 अगस्त को 9.43 मिनट तक रहेगी।

धन की कमी नहीं होती

इससे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। जन्माष्टमी पर घर के मंदिर में बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में बांस की बांसुरी होती हैं, तो उस घर के लोगों की लाइफ में धन की कमी नहीं होती है। इसे घर में रखने से दुखों का नाश होता है और खुशियां ही खुशियां आती हैं।

नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं

धन लाभ के लिए अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इसे अपनी अलमारी में रख लें। आप अगर छोटी सी चांदी की बांसुरी अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, तो आपको तो यह आपके धन मार्ग को खोलता है।

दुकान की छत

अगर अपने व्यापार से नेगेटिव एनर्जी हटाना चाहते हैं, तो बांसुरी को अपनी दुकान की छत पर टांग दें।

सुख समृ्द्धि और धनलाभ

ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कान्हा जी कू मूर्ति के पास उनकी बांसुरी होती है, वहां सुख समृ्द्धि और धनलाभ होता है। परिवार के सदस्य भी खुश रहते हैं।

राहु-केतू दोष

अगर राहु और केतू के अशुभ प्रभावों से परेशान हैं, तो बांसुरी में 5 बादाम भरकर कान्हा जी के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे इन ग्रहों से जुड़े दोषों से राहत मिलती है। डिस्क्लेमर इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

