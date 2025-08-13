जन्माष्टमी पर कान्हा की बांसुरी के ये वास्तु उपाय आपको कराएंगे धनलाभ, वास्तुदोष भी होगा दूर

राहु-केतू दोष

अगर राहु और केतू के अशुभ प्रभावों से परेशान हैं, तो बांसुरी में 5 बादाम भरकर कान्हा जी के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे इन ग्रहों से जुड़े दोषों से राहत मिलती है। डिस्क्लेमर इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।