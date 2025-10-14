घर में वास्तु दोष से बढ़ गया है कलह-क्लेश, कपूर का उपाय दिलाएगा राहत

वास्तु दोष तब होता है जब घर की दिशाएं या संरचना वास्तु नियमों के विरुद्ध हो। जैसे, उत्तर-पूर्व में टॉयलेट या अव्यवस्था। यह पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक हानि का कारण बनता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कपूर इस नकारात्मकता को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे परिवार में शांति आती है।
वास्तु और आयुर्वेद में कपूर को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करता है। कपूर की सुगंध तनाव कम करती है और मानसिक शांति देती है। वास्तु शास्त्र में इसे घर के हर कोने में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह वास्तु दोष को कम कर परिवार में सौहार्द और समृद्धि को बढ़ावा देता है।
रोजाना सूर्यास्त के समय घर में कपूर जलाएं। इसे उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में रखें, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। दो कपूर के टुकड़े एक पीतल या मिट्टी के दीपक में जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में शांति आती है। नियमित रूप से यह उपाय करने से वास्तु दोष कम होता है और परिवार में सुख बढ़ता है।
वास्तु दोष और कलह-क्लेश को दूर करने के लिए कपूर और समुद्री नमक का उपयोग करें। एक कटोरी में नमक डालकर उसमें कपूर का टुकड़ा रखें। इसे घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखें। हर 15 दिन में नमक बदलें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और परिवार में मतभेद कम करता है।
घर के पूजा कक्ष में कपूर जलाना वास्तु दोष को कम करता है। सुबह और शाम पूजा के समय कपूर जलाकर आरती करें। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। कपूर की सुगंध और ऊर्जा पूजा स्थल को शुद्ध करती है, जिससे देवताओं की कृपा मिलती है। यह परिवार में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है।
कपूर की सुगंध मानसिक तनाव और अनिद्रा को कम करती है। बेडरूम में सोने से पहले कपूर जलाएं, लेकिन इसे सीधे बिस्तर के पास ना रखें। वास्तु के अनुसार, यह वातावरण को शुद्ध करता है और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है। कपूर को पानी में मिलाकर स्नान करने से भी त्वचा और ऊर्जा शुद्ध होती है। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर होता है।
कपूर वास्तु दोष, कलह-क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सरल उपाय है। इसे उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम में जलाएं, नमक के साथ रखें और पूजा कक्ष में उपयोग करें। नियमित उपयोग से परिवार में सुख-शांति, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कपूर के ये उपाय वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।