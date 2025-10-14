घर में वास्तु दोष से बढ़ गया है कलह-क्लेश, कपूर का उपाय दिलाएगा राहत

कपूर से बढ़ेगा सुख और समृद्धि

कपूर वास्तु दोष, कलह-क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सरल उपाय है। इसे उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम में जलाएं, नमक के साथ रखें और पूजा कक्ष में उपयोग करें। नियमित उपयोग से परिवार में सुख-शांति, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कपूर के ये उपाय वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।