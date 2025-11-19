वास्तु के अनुसार घर में करें ये 3 काम, बन जाएंगे धनवान!

कैसा होता है पौधा

कुबेर के पौधे को कुबेराक्षी के नाम से भी जाना जाता है। कुबेर का पौधा भीतर से हरे रंग का और बाहर से बैंगनी रंग का होता है। इसकी पत्तियां मनी प्लांट की अपेक्षा छोटी और आगे से गोल होती हैं। कुछ लोग इसे क्रसुला ओवाटा का पौधा कहते हैं। हालांकि दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर माना गया है।