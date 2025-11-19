वास्तु के अनुसार घर में करें ये 3 काम, बन जाएंगे धनवान!

हिंदू धर्म में नारियल को बेहद पवित्र माना गया है। इसे श्रीफल कहा जाता है। 'श्री' अर्थात् लक्ष्मी, 'एकाक्षी नारियल' को साक्षात् लक्ष्मी का रूप माना गया है। वहीं, खड़ी हल्दी भी खास महत्व होता है। पूजा-पाठ में दोनों का इस्तेमाल होता है।
खड़ी हल्दी बृहस्पति ग्रह को शुभता प्रदान करती है। हल्दी की गांठ पर मौली लपेट कर पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कई ऐसे पौधे लगाना बेहद शुभ होता है। जैसे धन को आकर्षित करने के लिए आप अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं। मनी प्लांट के अलावा एक और पौधा हो हैं जो घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाते हैं, जिसे कुबेर का पौधा कहते हैं।
कुबेर के पौधे को कुबेराक्षी के नाम से भी जाना जाता है। कुबेर का पौधा भीतर से हरे रंग का और बाहर से बैंगनी रंग का होता है। इसकी पत्तियां मनी प्लांट की अपेक्षा छोटी और आगे से गोल होती हैं। कुछ लोग इसे क्रसुला ओवाटा का पौधा कहते हैं। हालांकि दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर माना गया है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस पौधे को कुबेर देव को भेंट किया था इसीलिए इसका नाम कुबेर पौधा है। इसलिए इसे घर में लगाने से सुख और समृद्धि का वास रहता है।
कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर स्थापित किया जाता है। ऐसे में इन चीजों को रखने से घर में सुख और समृद्धि बरकरार रहेगा।
इसमें जलभरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर फिर आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली, स्वस्तिक का चिह्न बनाकर, उसके गले पर मौली (नाड़ा) बांधी जाती है।
