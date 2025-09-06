वास्तु: गलत दिशा में न लगाएं अपराजिता का पौधा, हो सकते हैं बर्बाद!

मान्यतानुसार, यदि घर में अपराजिता के पौधे को सही दिशा में लगाते हैं, तो त्रिदेव और देवियों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही, घर में सुख-समृद्धि आती है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक अपराजिता के पौधे को घर में गुरुवार या शुक्रवार के दिन लगाना सबसे शुभ होता है। बता दें कि विष्णुजी को अपराजिता के फूल बेहद प्रिय है और हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है।
ऐसे में इस दिन अपराजिता का पौधा घर में लगाना अच्छा होता है। इसी तरह शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और उनकी पूजा में भी इस फूल का प्रयोग करने का खास महत्व है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अपराजिता के पौधे को घर में हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में अपराजिता का पौधा लगाने से घर से नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहता है।
लेकिन अपराजिता के पौधे को भूलकर भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और घर से सुख-शांति जाने लगती है।
वास्तु के अनुसार अपराजिता के पौधे को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जहां साफ-सफाई न रहती हो। गंदगी वाली जगह पर इस पवित्र पौधे को रखने से परिवार के सदस्यों की तरक्की पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।