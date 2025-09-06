वास्तु: गलत दिशा में न लगाएं अपराजिता का पौधा, हो सकते हैं बर्बाद!

किस दिशा में लगाएं

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अपराजिता के पौधे को घर में हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में अपराजिता का पौधा लगाने से घर से नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहता है।