कुंडली सही होने के बाद भी नहीं हो रही शादी, वास्तु की ये गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

बिस्तर के सामने आईना

वास्तु शास्त्र में बिस्तर के सामने या साइड में आईना रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। सोते समय अपना प्रतिबिंब दिखना वैवाहिक जीवन में टेंशन, गलतफहमियां और अलगाव का कारण बनता है। इससे मानसिक स्ट्रेस बढ़ता है और शादी के फैसले गलत होने लगते हैं। आईना हमेशा बिस्तर से दूर और ढककर रखें। अगर आईना हटाना संभव न हो तो रात में कपड़े से ढक दें।