Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणकुंडली सही होने के बाद भी नहीं हो रही शादी, वास्तु की ये गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

कुंडली सही होने के बाद भी नहीं हो रही शादी, वास्तु की ये गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

ज्योतिष में कुंडली मिलान सही होने के बावजूद भी कई लोगों की शादी में बार-बार रुकावट आती है या शादी टूट जाती है। इसका मुख्य कारण घर का वास्तु दोष होता है। आज जानिए उन 5 वास्तु गलतियों के बारे में, जो शादी में बाधा बनती हैं और इनके सरल उपाय। ऐसा करने से रुकावटें दूर हो सकती हैं और विवाह योग बन सकता है।

Navaneet RathaurFeb 06, 2026 06:15 pm IST
गलत दिशा में बेडरूम

वास्तु में विवाह योग्य लड़के-लड़की का बेडरूम हमेशा दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) में होना चाहिए। यह दिशा रिश्तों की स्थिरता और वैवाहिक सुख की दिशा है। यदि बेडरूम उत्तर-पूर्व या उत्तर-पश्चिम में है तो रिश्ते अस्थिर रहते हैं और शादी में बेवजह की देरी या टूटने की समस्या आती है। उत्तर-पूर्व पूजा और शांति की दिशा है, यहाँ बेडरूम होने से वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं

बिस्तर के सामने आईना

वास्तु शास्त्र में बिस्तर के सामने या साइड में आईना रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। सोते समय अपना प्रतिबिंब दिखना वैवाहिक जीवन में टेंशन, गलतफहमियां और अलगाव का कारण बनता है। इससे मानसिक स्ट्रेस बढ़ता है और शादी के फैसले गलत होने लगते हैं। आईना हमेशा बिस्तर से दूर और ढककर रखें। अगर आईना हटाना संभव न हो तो रात में कपड़े से ढक दें।

टूटी-फूटी चीजें घर में रखना

वास्तु में टूटे फर्नीचर, बर्तन, घड़ी, फ्रेम या कोई भी बेकार चीज घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ये चीजें घर में अकेलापन, निराशा और रुकावटें लाती हैं। शादी में देरी या बार-बार रिश्ते टूटने की समस्या इसी से जुड़ी होती है। तुरंत सभी टूटी चीजें घर से बाहर करें। घर में केवल अच्छी हालत की चीजें रखें।

गलत तस्वीरें और पेंटिंग

घर में अकेले व्यक्ति की तस्वीरें, उदास चेहरों वाली पेंटिंग, डूबता सूरज, युद्ध या टूटे रिश्तों की तस्वीरें लगाना वास्तु दोष है। ये चित्र अकेलापन और निराशा को बढ़ाते हैं। शादी में रुकावट या वैवाहिक जीवन में कलह इसी से आती है। घर में फूलों, प्रकृति, खुश जोड़े या परिवार की तस्वीरें लगाएं।

पूजा स्थान में वास्तु दोष

पूजा स्थान उत्तर-पूर्व (ईशान) में होना चाहिए। अगर यह गंदा, उलझा हुआ या गलत दिशा में है तो कुलदेवता रुष्ट होते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों (विशेषकर शादी) में बाधा आती है। पूजा घर को रोज साफ रखें, सुबह-शाम दीपक जलाएं और ईशान कोण में ही मंदिर बनाएँ। इससे विवाह योग बनता है।

इन गलतियों के सरल उपाय

बेडरूम दक्षिण-पश्चिम में शिफ्ट करें। बिस्तर के सामने आईना हटाएं या रात में ढकें। घर की सभी टूटी चीजें तुरंत बाहर करें। उदास चित्र हटाकर फूलों और परिवार की खुश तस्वीरें लगाएं। पूजा घर को ईशान में साफ-सुथरा रखें और रोज गंगाजल छिड़कें। इन उपायों से वास्तु दोष कम होगा और शादी के योग बनेंगे।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

