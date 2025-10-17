वास्तु: किचन के इन सामानों को भूलकर भी ना लें उधार, छा सकती है नेगेटिव एनर्जी

नमक न लें उधार

नमक को न लें उधार वास्तु में नमक का काफी महत्व होता है।नमक उधार लेने से रिश्तों में कड़वाहट और मतभेद बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में वास्तु दोष न लगे इसके लिए आप नमक को कभी भी उधार न लें। वरना आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपके जीवन में उधार और ज्यादा बढ़ सकता है।