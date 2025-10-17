वास्तु: किचन के इन सामानों को भूलकर भी ना लें उधार, छा सकती है नेगेटिव एनर्जी

वास्तु के मुताबिक, तेल अग्नि तत्व माना जाता है। साथ ही इसे शनि दोष भी कहते हैं। इसलिए आपको कभी भी इसका उधार किसी से नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी किचन का वास्तु दोष कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी
वास्तु के मुताबिक आपके परिवार के लोगों को किसी तरह की हानि भी पहुंच सकती है। आपको आर्थिक दिक्कतें भी हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप किसी से कभी भी तेल का उधार न लें।
किचन में नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची और कद्दूकस भी उधार नहीं लेना चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु दोष लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नुकीली चीजें जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेज करते हैं।
नमक को न लें उधार वास्तु में नमक का काफी महत्व होता है।नमक उधार लेने से रिश्तों में कड़वाहट और मतभेद बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में वास्तु दोष न लगे इसके लिए आप नमक को कभी भी उधार न लें। वरना आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपके जीवन में उधार और ज्यादा बढ़ सकता है।
ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति से हल्दी का संबंध माना जाता है। यदि आपके घर में हल्दी खत्म हो जाए तो ये गुरु दोष का भी संकेत माना जाता है। घर में गुरु दोष लग जाए तो धन हानि शुरू हो जाती है।
हल्दी के खत्म होने से करियर में मिलने वाली सफलता असफलता में बदल सकती है, इसलिए भूलकर भी ना तो हल्दी उधर लेनी चाहिए और ना ही किसी को हल्दी देनी चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।