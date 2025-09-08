Vastu anusar pitra dosh ke lakshan kya hai jane upay pitra dosh hone par kya sanket milte hain Vastu Tips: वास्तु के अनुसार पितृ दोष होने पर मिलता है ये संकेत, जानें दूर करने के उपाय
Pitra Dosh: वास्तु के अनुसार, घर में पितृ दोष होने पर कई तरह के संकेत मिलते हैं। पितृ दोष होने के कारण व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानें पितृ दोष के लक्षण व उपाय।

Saumya TiwariMon, 8 Sep 2025 11:21 AM
पितृ दोष होने पर मिलते हैं कई संकेत

हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, पितृ दोष तब लगता है, जब पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है। पितृ दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह के संकेत मिलने लगते हैं। पितृ दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु व ज्योतिष के अनुसार, पितृ दोष होने पर घर में बीमारियां, बिना वजह लड़ाई-झगड़े, शादी-ब्याह में अड़चनें व परिवार में दुर्घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा भी घर में पितृ दोष होने पर कई संकेत मिलते हैं। जानें पितृ दोष के संकेत व उपाय।

पितृ दोष की ये भी है निशानी

वास्तु के अनुसार, त्योहार व खुशी के मौके पर क्लेश पितृ दोष की निशानी है। दूसरा यह भी दर्शाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी है।

पितृ दोष के लक्षण

वास्तु के अनुसार, घर में पितृ दोष होने पर परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह झगड़े होते हैं और परिवार के सदस्यों का लगातार बीमार रहना भी शामिल है।

तुलसी का अचानक सूखना भी है पितृ दोष का संकेत

वास्तु के अनुसार, अचानक घर में पीपल का पौधा उगना या किसी हिस्से में दरार का आना भी पितृ दोष का एक लक्षण है। तुलसी के पौधे का अचानक सूखना भी पितृ दोष का संकेत माना जाता है।

पितृ दोष से मुक्ति के उपाय

वास्तु के अनुसार, पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितरों के लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। पितरों से अपनी गलती की क्षमायाचना करें।

पितृ दोष से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए

वास्तु के अनुसार, रसोई में जल रखने के स्थान पर प्रतिदिन या चतुर्दशी एवं अमावस्या को तेल का दीपक शाम के समय जलाएं। इसमें बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए।

हर कोने में जलाएं कपूर

वास्तु के अनुसार, पितृ दोष को दूर करने के लिए पूर्णिमा व अमावस्या को घर के हर कोने में कपूर रखना चाहिए।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

