Vastu Tips: वास्तु के अनुसार पितृ दोष होने पर मिलता है ये संकेत, जानें दूर करने के उपाय

हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, पितृ दोष तब लगता है, जब पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है। पितृ दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह के संकेत मिलने लगते हैं। पितृ दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु व ज्योतिष के अनुसार, पितृ दोष होने पर घर में बीमारियां, बिना वजह लड़ाई-झगड़े, शादी-ब्याह में अड़चनें व परिवार में दुर्घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा भी घर में पितृ दोष होने पर कई संकेत मिलते हैं। जानें पितृ दोष के संकेत व उपाय।
वास्तु के अनुसार, त्योहार व खुशी के मौके पर क्लेश पितृ दोष की निशानी है। दूसरा यह भी दर्शाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी है।
वास्तु के अनुसार, घर में पितृ दोष होने पर परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह झगड़े होते हैं और परिवार के सदस्यों का लगातार बीमार रहना भी शामिल है।
वास्तु के अनुसार, अचानक घर में पीपल का पौधा उगना या किसी हिस्से में दरार का आना भी पितृ दोष का एक लक्षण है। तुलसी के पौधे का अचानक सूखना भी पितृ दोष का संकेत माना जाता है।
वास्तु के अनुसार, पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितरों के लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। पितरों से अपनी गलती की क्षमायाचना करें।
वास्तु के अनुसार, रसोई में जल रखने के स्थान पर प्रतिदिन या चतुर्दशी एवं अमावस्या को तेल का दीपक शाम के समय जलाएं। इसमें बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए।
वास्तु के अनुसार, पितृ दोष को दूर करने के लिए पूर्णिमा व अमावस्या को घर के हर कोने में कपूर रखना चाहिए।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।