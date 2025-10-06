Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर पर बुरी नजर लगने पर कौन से 5 संकेत मिलते हैं?

वास्तु के अनुसार घर में नजर लगने पर क्या संकेत मिलते हैं?

कई बार लाइफ में सबकुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से परिवार में लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है या घर का कोई सदस्य बहुत बीमार रहने लगता है, तो संभव है कि घर में किसी की नजर लग गई हो। वास्तु के अनुसार, घर में एनर्जी का खास महत्व होता है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा बहती है, तो परिवार में खुशियां छाई रहती हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने पर मुश्किलों का अंबार लग सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना ही नजर लगना कहा जाता है। वास्तु के अनुसार, घर में नजर लगने या नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने पर व्यक्ति को कई तरह के संकेत मिलते हैं। जानें वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बुरी नजर लगने पर क्या संकेत मिलते हैं।