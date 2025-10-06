Vastu anusar Ghar par buri nazar lagne ke lakshan kya hai vastu tips for evil eye in the home Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर पर बुरी नजर लगने पर कौन से 5 संकेत मिलते हैं?
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर पर बुरी नजर लगने पर कौन से 5 संकेत मिलते हैं?

Signs of evil eye in the house: घर पर बुरी नजर लगने पर परिवार के सदस्यों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार, व्यक्ति को कुछ संकेत के दिखने पर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये घर पर लगने वाली बुरी नजर के प्रभाव के कारण हो सकते हैं।

Saumya TiwariMon, 6 Oct 2025 01:48 PM
वास्तु के अनुसार घर में नजर लगने पर क्या संकेत मिलते हैं?

कई बार लाइफ में सबकुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से परिवार में लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है या घर का कोई सदस्य बहुत बीमार रहने लगता है, तो संभव है कि घर में किसी की नजर लग गई हो। वास्तु के अनुसार, घर में एनर्जी का खास महत्व होता है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा बहती है, तो परिवार में खुशियां छाई रहती हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने पर मुश्किलों का अंबार लग सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना ही नजर लगना कहा जाता है। वास्तु के अनुसार, घर में नजर लगने या नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने पर व्यक्ति को कई तरह के संकेत मिलते हैं। जानें वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बुरी नजर लगने पर क्या संकेत मिलते हैं।

घर में नजर लगने का संकेत

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में कोई कुत्ता बिना कारण रोता है, यह किसी समस्या का संकेत होता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, तो यह घर पर नजर लगने का एक संकेत हो सकता है।

अचानक खर्चों का बढ़ना

वास्तु के अनुसार, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है या घर में नजर लगती है तो, घर में बिना कारण पैसे नहीं रुक रहे या खर्च बढ़ता जाता रहा है।

दीवारों पर दरार का आना

वास्तु के अनुसार, अगर घर की दीवारों में अचानक से दरारें आ रही हैं, तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर रसोई में रोज-रोज बर्तन गिर रहे हैं या टूट रहे हैं, तो ये नजर या किसी समस्या के कारण है।

पूजा करते समय मन का उदास होना

वास्तु के अनुसार, पूजा करते समय मन उदास या भारी रहता है, तो यह संकेत है कि कुछ ठीक नहीं होता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है।

बार-बार नींद का खुलना

वास्तु के अनुसार, अगर रात में बिना किसी सेहत समस्या या अन्य कारण से बार-बार नींद खुलती है, तो घर में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है।

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

