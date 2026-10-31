घर के मुख्य द्वार पर कैसा तोरण लगाना होता है शुभ? जरूर जान लें वास्तु के ये नियम

तोरण लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना केवल सजावट नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा में शुभता से जुड़ी एक रस्म भी है। इसलिए इसे लगाते समय साफ-सफाई और ताजगी का विशेष ध्यान रखें। प्राकृतिक पत्तियों का तोरण हो या कौड़ी और मोतियों से बना बंधनवार, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। त्योहारों और शुभ अवसरों पर दरवाजे को फूलों और दीपकों से भी सजा सकते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सुंदर और स्वच्छ प्रवेश द्वार घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।