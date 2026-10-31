घर के मुख्य द्वार पर कैसा तोरण लगाना होता है शुभ? जरूर जान लें वास्तु के ये नियम

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, शुभ सामग्री से बना सुंदर तोरण घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि का प्रतीक होता है। हालांकि, इसे चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं मुख्य द्वार पर किस तरह का तोरण लगाना शुभ माना जाता है और किन गलतियों से बचना चाहिए।
हिंदू धर्म में आम के पत्तों का इस्तेमाल पूजा-पाठ और शुभ कार्यों में लंबे समय से होता आ रहा है। कलश स्थापना से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक आम के पत्तों को विशेष स्थान दिया जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मुख्य द्वार पर आम के ताजे पत्तों का तोरण लगाने से घर में शुभता का संचार होता है। इसे सुख-समृद्धि और मंगल कार्यों का प्रतीक भी माना जाता है। त्योहार या किसी विशेष अवसर पर आप आम के पत्तों को धागे में पिरोकर दरवाजे पर सजा सकते हैं।
आम के अलावा अशोक के पत्तों से बना बंधनवार भी घर के मुख्य दरवाजे के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में अशोक के वृक्ष को शुभता और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इसके पत्तों से बना तोरण घर के वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखता है। खासतौर पर दीपावली, नवरात्रि, विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर अशोक के पत्तों से दरवाजे को सजाना शुभ माना जाता है। इसका प्राकृतिक हरा रंग प्रवेश द्वार को आकर्षक भी बनाता है।
अगर आप ऐसा तोरण चाहते हैं, जिसे बार-बार बदलने की जरूरत ना पड़े, तो कौड़ी और सीप से बना बंधनवार चुन सकते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में कौड़ी को मां लक्ष्मी और धन-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से कई घरों में कौड़ियों से बने सजावटी तोरण लगाए जाते हैं। कुछ लोग इसमें मोती और रंगीन धागों का इस्तेमाल भी करते हैं। मान्यता है कि इस तरह का बंधनवार घर की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे मुख्य द्वार की सजावट के साथ शुभता से जोड़कर देखा जाता है।
मुख्य द्वार के लिए बंधनवार चुनते समय उसकी बनावट और रंग पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु से जुड़ी मान्यताओं में हरे, लाल और पीले रंगों को शुभ अवसरों के लिए अच्छा माना जाता है। आप फूलों, पत्तियों, मोतियों या पारंपरिक सजावटी सामग्री से बने तोरण का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि तोरण दरवाजे के आकार के अनुसार हो और देखने में बहुत ज्यादा उलझा हुआ ना लगे। सुंदर और व्यवस्थित सजावट घर के प्रवेश द्वार को आकर्षक बनाती है और मेहमानों का स्वागत भी अच्छे तरीके से करती है।
वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार की साफ-सफाई को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसे में दरवाजे पर फटा हुआ, टूटा या धूल से भरा बंधनवार लगाकर नहीं रखना चाहिए। समय के साथ अगर तोरण की सजावट खराब हो जाए या उसमें से मोती और धागे निकलने लगें, तो उसे बदल देना बेहतर है। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर खराब और अस्त-व्यस्त सजावट रखने से घर की शुभता प्रभावित होती है। इसलिए तोरण की सुंदरता के साथ उसकी स्थिति का भी ध्यान रखें।
प्राकृतिक पत्तियों से बना तोरण कुछ दिनों बाद सूखने लगता है। आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार मुरझा जाए तो उसे लंबे समय तक दरवाजे पर नहीं लटकाना चाहिए। सूखे पत्ते न केवल देखने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि मुख्य द्वार की सजावट भी फीकी कर देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, प्रवेश द्वार पर ताजगी और स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। इसलिए पत्तों के सूखने पर उन्हें हटाकर नया तोरण लगा दें। इससे घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ और सुंदर दिखाई देगा।
वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार की दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए दरवाजे की सजावट करते समय उसकी दिशा और उपलब्ध जगह का ध्यान रखना चाहिए। तोरण इतना नीचे न लटकाएं कि आने-जाने में परेशानी हो। इसके अलावा दरवाजे के आसपास अनावश्यक सामान जमा न होने दें। प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रोशनी और साफ-सफाई बनाए रखें। मान्यता है कि व्यवस्थित और सुंदर मुख्य द्वार घर में शुभ ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक होता है।
घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना केवल सजावट नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा में शुभता से जुड़ी एक रस्म भी है। इसलिए इसे लगाते समय साफ-सफाई और ताजगी का विशेष ध्यान रखें। प्राकृतिक पत्तियों का तोरण हो या कौड़ी और मोतियों से बना बंधनवार, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। त्योहारों और शुभ अवसरों पर दरवाजे को फूलों और दीपकों से भी सजा सकते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सुंदर और स्वच्छ प्रवेश द्वार घर में सुख-शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।