रत्नशास्त्र: धन-संपत्ति में वृद्धि दिलाने वाले माने जाते हैं ये 5 रत्न, लेकिन पहनने से पहले जान लें इनके नियम

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना, नीलम, माणिक, मोती और हीरा ऐसे पांच प्रमुख रत्न हैं जो धन-संपत्ति में वृद्धि करने में सहायक माने जाते हैं। इन रत्नों को धारण करने से पहले उनके नियमों को जरूर समझ लेना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।
पन्ना बुध ग्रह का रत्न है जो बुद्धि, वाणी, व्यापार और आर्थिक उन्नति के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। यह रत्न व्यापारियों, छात्रों और संचार से जुड़े कार्य करने वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। पन्ना पहनने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और नई-नई योजनाएं सफल होती हैं। हालांकि इसे केवल कन्या या मिथुन लग्न वाले व्यक्ति ही पहन सकते हैं। बुधवार के दिन सोने या चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है।
नीलम शनि ग्रह का रत्न है। सही व्यक्ति को यह रत्न अचानक धन, सम्मान और स्थिरता प्रदान कर सकता है। नीलम नौकरी, व्यापार और संपत्ति में वृद्धि करने में मदद करता है। लेकिन यह रत्न बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे केवल तुला, मकर या कुंभ लग्न वाले व्यक्ति ही पहन सकते हैं। इसे शनिवार की रात में पहनना चाहिए और पहले तीन दिन दूध में रखकर परीक्षण अवश्य करना चाहिए। गलत व्यक्ति पर यह रत्न उल्टा असर कर सकता है।
माणिक सूर्य ग्रह का राजसी रत्न है। यह नेतृत्व क्षमता, सरकारी पद, सम्मान और आर्थिक मजबूती लाता है। माणिक पहनने से आत्मसम्मान बढ़ता है और उच्च पद प्राप्ति के योग बनते हैं। सिंह लग्न वाले लोगों के लिए यह विशेष रूप से शुभ है। रविवार के दिन सुबह अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी में माणिक धारण करना चाहिए।
मोती चंद्र ग्रह का शीतल रत्न है। यह मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन, माता का सुख और घरेलू सुख-समृद्धि प्रदान करता है। मोती पहनने से मन की अशांति दूर होती है और परिवार में सौहार्द बढ़ता है। कर्क लग्न वालों के लिए यह उत्तम है। सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में मोती पहनना चाहिए।
हीरा शुक्र ग्रह का सबसे शक्तिशाली रत्न है। यह विलासिता, वैवाहिक सुख, आकर्षण और धन-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हीरा पहनने से जीवन में लग्जरी और सौभाग्य बढ़ता है। वृषभ या तुला लग्न वाले व्यक्ति इसे शुक्रवार के दिन छोटे आकार (0.25 से 1 कैरेट) में सोने या प्लैटिनम में पहन सकते हैं।
रत्न धारण करते समय कुछ सामान्य नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। रत्न हमेशा ज्योतिषी की सलाह से ही चुनें। रत्न शुद्ध, असली और बिना दोष वाला होना चाहिए। सही धातु और उंगली में पहनने का ध्यान रखें। पहनने से पहले रत्न को गंगाजल, दूध या मंत्रों से शुद्ध अवश्य करें। रत्न पहनने के बाद कम से कम 40 दिन तक लगातार धारण करें।
रत्नशास्त्र में कहा गया है कि गलत रत्न या गलत समय पर पहनने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपनी राशि, लग्न और वर्तमान दशा को ध्यान में रखकर ही कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। सही नियमों के साथ इन पांच रत्नों को पहनने से धन, समृद्धि और सुख में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।