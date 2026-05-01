रत्नशास्त्र: धन-संपत्ति में वृद्धि दिलाने वाले माने जाते हैं ये 5 रत्न, लेकिन पहनने से पहले जान लें इनके नियम

रत्न पहनने से पहले सावधानियां

रत्नशास्त्र में कहा गया है कि गलत रत्न या गलत समय पर पहनने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपनी राशि, लग्न और वर्तमान दशा को ध्यान में रखकर ही कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। सही नियमों के साथ इन पांच रत्नों को पहनने से धन, समृद्धि और सुख में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।