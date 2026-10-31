Vastu Tips: मुख्यद्वार के दाएं या बाएं, जानें कहां रखें तुलसी का पौधा?

घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहां रखें? वास्तु नियम के अनुसार तुलसी को मुख्यद्वार पर रखते हुए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर तुलसी को सही तरीके से रखा जाता है तभी घर में सुख-शांति आती है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। जानिए मुख्यद्वार पर तुलसी को रखने का क्या नियम है?
अब सवाल ये है कि तुलसी के पौधे को मुख्यद्वार पर किस साइड रखा जाए? वास्तु के अनुसार तुलसी को दाईं ओर रखना शुभ मानते हैं। हालांकि इसके लिए आप अपने घर की बनावट भी देख लें। ये सुनिश्चित करें कि वहां नेचुरल हवा और रोशनी आती रहे।
तुलसी का पौधा रखने के लिए वास्तु के हिसाब से उत्तर-पूर्व दिशा ही चुनें। इसे वास्तु में ईशान कोई भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिशा में अच्छी एनर्जी होती है और यहां पर देवी-देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि इस दिशा में रखी हुई तुलसी घर में खुशहाली लेकर आती है।
वास्तु नियम के हिसाब से तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें। इस दिशा में तुलसी को रखना शुभ नहीं मानते हैं। कोशिश करें कि मुख्य द्वार के आसपास अच्छी खासी रोशनी आती हो। पौधे को अंधेरे में रखना सही नहीं होगा।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी का गमला सीधे जमीन पर ना रखा हो। इसे किसी चौकी या फिर गमले वाले स्टैंड पर रखने की कोशिश करें। इससे पौधे का सम्मान भी हो जाता है और साथ में इसकी देखभाल करना भी आसान होता है।
तुलसी के आसपास सफाई बनाए रखना जरूरी है। गमले को जूते-चप्पलों, कूड़ेदान और गंदगी वाली जगह से दूर रखें। मुख्यद्वार के पास ऐसी जगह चुनें, जहां पौधे को ठोकर लगने का डर न हो और आने-जाने में भी परेशानी न हो।
सनातन धर्म में तुलसी के पास दीया जलाना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में ये काम हर दिन करना चाहिए। शाम में तुलसी के पास दीया जलाने से घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि आती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि दीया इतनी दूरी पर रहें कि तुलसी के पौधे को नुकसान ना हो और ना ही आसपास रखी हुई किसी भी चीज को नुकसान पहुंचे।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।