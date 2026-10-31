Vastu Tips: मुख्यद्वार के दाएं या बाएं, जानें कहां रखें तुलसी का पौधा?

शाम को ऐसे जलाएं दीया

सनातन धर्म में तुलसी के पास दीया जलाना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में ये काम हर दिन करना चाहिए। शाम में तुलसी के पास दीया जलाने से घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि आती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि दीया इतनी दूरी पर रहें कि तुलसी के पौधे को नुकसान ना हो और ना ही आसपास रखी हुई किसी भी चीज को नुकसान पहुंचे।