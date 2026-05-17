Vastu Tips: इस दिशा में रखी तुलसी घर में लाती है बरकत, बस पास ना रखें ये 5 चीजें

तुलसी के पौधे का महत्व

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस पौधे को मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में घर में इसके होने से सुख-शांति और बरकत आती है। हालांकि इसके आसपास कुछ चीजों को रखने से नुकसान भी बहुत होता है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें नहीं रखना है और इसके पीछे की वजह भी जानेंगे।