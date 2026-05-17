Vastu Tips: इस दिशा में रखी तुलसी घर में लाती है बरकत, बस पास ना रखें ये 5 चीजें

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस पौधे को मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में घर में इसके होने से सुख-शांति और बरकत आती है। हालांकि इसके आसपास कुछ चीजों को रखने से नुकसान भी बहुत होता है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें नहीं रखना है और इसके पीछे की वजह भी जानेंगे।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे रखना सही नहीं माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में धीरे-धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जाती है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ना ही कभी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनसुार तुलसी पूर्वजन्म में जलंधर की पत्नी वृंदा थी जिसका वध शिवजी ने किया था। इसी वजह से तुलसी और शिवलिंग को पास नहीं रखा जाता है।
तुलसी के पौधे की पूजा होती है। ऐसे में इस पौधे के पास जूते-चप्पल रखना धार्मिक और वास्तु दोनों ही तरह से अशुभ माना जाता है। तुलसी के पास जूते-चप्पल का होना मतलब मां लक्ष्मी का अपमान करना हुआ। ऐसे में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है।
तुलसी के पास कूड़ेदान रखने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ने की बात कही जाती है। वास्तु के अनुसार इससे घर की शांति और बरकत प्रभावित हो सकती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के आसपास झाड़ू रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। ऐसे में इसे हमेशा अलग और झाड़ू को छिपाकर रखना बेहतर होता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखा जाए तो ये घर में बरकत ले आती है। नियम के अनुसार तुलसी को हमेशा उत्तर-पूर्व या फिर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे घरम में सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
हिंदू धर्म में तुलसी के पास रोज दीया जलाने की परंपरा होती है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।