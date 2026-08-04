Vastu Tips: घर में तुलसी का पौधा कहां-कहां लगा सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम

तुलसी लगाने के फायदे

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रोजाना इस पौधे की पूजा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है।