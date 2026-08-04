Vastu Tips: घर में तुलसी का पौधा कहां-कहां लगा सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रोजाना इस पौधे की पूजा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है।
वास्तु शास्त्र में इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। शास्त्र के नियम के अनुसार तुलसी लगाने के लिए ये सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। मान्यता है कि यहां पर तुलसी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है।
उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा रखना अच्छा माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे नौकरी और बिजनेस में आने वाली बाधाएं काफी हद तक कम होती हैं। साथ ही पैसों से जुड़े मामलों में सब कुछ सही होता जाता है।
अगर घर की उत्तर-पूर्व या फिर उत्तर दिशा में संभंव ना हो पाए तो तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में लगाया जा सकता है। वास्तु मान्यता है कि इससे घर का माहौल अच्छा रहता है। वहीं परिवार के सदस्यों के बीच भी पॉजिटिविटी बनी रहती है।
अगर ऊपर बताई गई किसी भी दिशा में जगह ना हो तो आप बालकनी या फिर आंगन में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। इन जगहों पर खुली हवा और धूप के जरिए तुलसी का पौधा अच्छी तरह बढ़ेगा और घर में अच्छी एनर्जी लेकर आएगा।
अगर मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखा जाए तो ये और भी शुभ होता है। तुलसी का पौधा उत्तर या फिर पूर्व दिशा में होगा तो ज्यादा सही होगा। मान्यता है इससे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।