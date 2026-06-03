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तुलसी माला खरीदने वाले हैं? पहले जान लें धारण करने के 7 जरूरी नियम और शुभ दिन

Tulsi Mala Wearing Rules: तुलसी माला को हमेशा सही नियम के साथ ही धारण करना चाहिए। जानिए इसे पहनने के लिए शुभ दिन और तरीका क्या है?

Garima SinghJun 03, 2026 03:36 pm IST
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तुलसी की माला पहनने के नियम

क्या आप तुलसी की माला पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो सबसे पहले इसे धारण करने के कुछ नियमों के बारे में जान लें। बता दें कि इसे भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण से जुड़े पवित्र प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जानिए इसे पहनने के क्या-क्या नियम हैं?

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इस दिन नहाने के बाद करें धारण

तुलसी माला पहनने से पहले मन और तन की शुद्धता दोनों ही जरूरी है। नहाने के बाद साफ-सुथरे कपड़े पहनें और फिर इसके बाद ही तुलसी की माला पहनें। नियम के अनुसार इस माला को सोमवार, बुधवार और गुरुवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भी इसे पहना जा सकता है।

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भगवान को करें याद

तुलसी की माला को धारण करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। गंगाजल से शुद्ध करने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें। उनसे जुड़े मंत्रों का जाप करने के बाद ही इसे पहनें।

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तुलसी माला का करें सम्मान

इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माला को किसी ज्वेलरी की तरह नहीं पहनना है। इसे कभी भी भूलकर जमीन पर ना रखें और ना ही किसी भी तरीके से इसका अनादर करें। सम्मान के साथ पहनें और अपने पास रखें।

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ना पहनें टूटी हुई तुलसी माला

अगर कभी पहनी हुई तुलसी माला टूट जाती है तो उसे जोड़कर फिर से ना पहनें। इसे किसी पवित्र जगह या फिर बहते जल में प्रवाहित कर देना ही शुभ होता है। हालांकि गलती से भी इसे दोबारा पिरोकर ना पहनें।

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अपनाएं सात्विक जीवन

तुलसी माला जब भी धारण करें अपने मन में ये हमेशा अच्छे विचार ही रखें। विचारों में सयंम रखना जरूरी है। इसे आध्यात्मिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है और इसी वजह से इसे धारण करने के बाद सात्विक जीवन ही अपनाना चाहिए।

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साफ-सफाई का रखें ध्यान

तुलसी की माला की साफ-सफाई का हमेशा ध्यान रखें। समय-समय पर इसकी सफाई करते रहिए। इससे माला की पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है। साथ ही माला लंबे समय तक सुरक्षित और सही रह पाती है।

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मन में रखें श्रद्धा भाव

तुलसी माला अगर आप धारण करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बात मन में गांठ बांध लीजिए कि इसका सबसे बड़ा नियम यही है कि श्रद्धा भाव हमेशा रखना है। सारे नियमों को मानने के साथ-साथ मन में भक्ति का भाव हमेशा रखना है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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