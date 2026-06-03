तुलसी माला खरीदने वाले हैं? पहले जान लें धारण करने के 7 जरूरी नियम और शुभ दिन

मन में रखें श्रद्धा भाव

तुलसी माला अगर आप धारण करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बात मन में गांठ बांध लीजिए कि इसका सबसे बड़ा नियम यही है कि श्रद्धा भाव हमेशा रखना है। सारे नियमों को मानने के साथ-साथ मन में भक्ति का भाव हमेशा रखना है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।