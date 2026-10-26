तुलसी के पास दीया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए?

दीया जलाते टाइम कौन सा मंत्र बोलें?

तुलसी के पास दीया जलाते हुए एक और मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस मंत्र को कहीं भी दीया जलाते वक्त बोला जा सकता है। ये मंत्र शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से सुख-समृद्धि आती है और घर के सभी लोग निरोगी रहते हैं। इस मंत्र का जाप करना शुभ होता है।