Vastu Tips: तुलसी के पास रोज जलाते हैं दीया? इस तेल का इस्तेमाल करने से मिल सकते हैं 4 बड़े फायदे

घर में शाम के वक्त तुलसी के पास दीया जलाने की परंपरा काफी पुरानी है। वास्तु शास्त्र में भी इसे काफी शुभ और पवित्र माना जाता है। नियमित रूप से दीया जलाने से कई फायदे भी होते हैं। अगर आप इस दौरान सही तेल का इस्तेमाल करें तो इसके फायदे दोगुने हो सकते हैं।
अगर आप तुलसी के पास रोज दीया जलाते हैं उसमें तिल के तेल का इस्तेमाल करें। वास्तु में इसे काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। लोग तुलसी के पास देसी घी का दीया भी जलाते हैं। हालांकि तिल के तेल का दीए को जलाने से कई फायते होते हैं।
वास्तु मान्यता है कि तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध और हल्का होता है। ऐसे में मन खुश रहता है और फिर सारे दिल से करने का मन होता है।
तमाम लोगों के घरों में शाम की आरती तुलसी के पास दीया जलाने के साथ ही शुरू होती है। जब आप रोज दीया जलाएंगे तो पूजा-पाठ और भी फलदायी होगी और इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की खूब कृपा बरसेगी।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर तुलसी के पास रोज तिल के तेल वाला दीया जलाया जाए तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे कम होती जाती है। इस दौरान मन को शांत रखना जरूरी है।
हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यहां पर रोज दीया जलाने से घर की सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हालांकि ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास नियमित रूप से सफाई होती रहे।
दीए को किसी सेफ जगह ही रखें ताकि उसके टूटने का डर ना हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना हो। डिस्क्लेमर इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।