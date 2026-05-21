Vastu Tips: तुलसी के पास रोज जलाते हैं दीया? इस तेल का इस्तेमाल करने से मिल सकते हैं 4 बड़े फायदे

ध्यान में रखें ये बातें

दीए को किसी सेफ जगह ही रखें ताकि उसके टूटने का डर ना हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना हो। डिस्क्लेमर इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।