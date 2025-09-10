Numerology: प्यार में धोखा नहीं देते हैं ये 4 लोग, कभी नहीं तोड़ते भरोसा

मूलांक 2 वाले कभी नहीं देते हैं धोखा

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का संबंध चंद्रदेव से होता है। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। ये अपने पार्टनर की हर एक छोटी से छोटी बात भी समझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को ये पूरी सच्चाई से ही निभाते हैं। पार्टनर के प्रति ये काफी लॉयल होते हैं।