Numerology: प्यार में धोखा नहीं देते हैं ये 4 लोग, कभी नहीं तोड़ते भरोसा

Most Loyal Numerology Number: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की मदद से लोगों के बारे में क्लैरिटी से समझा जा सकता है। आज जानिए कि आखिर वो कौन से 4 मूलांक हैं जोकि प्यार में कभी भी धोखा नहीं देते हैं और अपने पार्टनर के लिए हमेशा लॉयल रहते हैं। 

Garima SinghWed, 10 Sep 2025 03:09 PM
कौन से मूलांक के जातक होते हैं लॉयल?

न्यूमेरेलॉजी यानी कि अकशास्त्र के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी जन्म की तारीख ही बहुत कुछ बता देती है। किसी की बर्थडेट के योग को ही मूलांक कहा जाता है। आज जानेंगे कि अंकशास्त्र के हिसाब से किस मूलांक के लोग सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं?

मूलांक 1 वाले होते हैं ईमानदार

मूलांक 1 का संबंध सीधे तौर पर सूर्यदेव से होता है। इस मूलांक के लोग काफी दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। बता दें कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के लोग किसी भी रिश्ते को ईमानदारी से निभाते हैं। हालांकि बीच-बीच में अपने जिद्दी स्वभाव के चलते ये कई बार दिल भी दुखा देते हैं।

मूलांक 1 वालों की इनसे बनती है

मूलांक 1 वालों की वैसे तो सबसे ही बनती है। हालांकि मूलांक 5, 8 और 9 के साथ इनका बॉन्ड अलग लेवल का होता है। इन लोगों के आसपास मूलांक 1 वाले खुलकर सामने आते हैं। वो जैसे हैं इनके सामने ठीक वैसे ही रहते हैं।

मूलांक 2 वाले कभी नहीं देते हैं धोखा

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का संबंध चंद्रदेव से होता है। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। ये अपने पार्टनर की हर एक छोटी से छोटी बात भी समझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को ये पूरी सच्चाई से ही निभाते हैं। पार्टनर के प्रति ये काफी लॉयल होते हैं।

मूलांक 2 वालों की इनसे बनती हैं

बात की जाए मूलांक 2 वालों की तो ये काफी मिलनसार होते हैं। इनकी मूलांक 1, 3, 4, 6 और 7 वालों के साथ खूब बना करती है। इन मूलांक के जातकों के साथ मूलांक 2 के जातक हर एक चीज खुलकर शेयर कर पाते हैं।

मूलांक 3 वाले नहीं भूलते हैं वादा

जिनका जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होते हैं, ऐसे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस नंबर का संबंध गुरु यानी जूपिटर ग्रह से होता है। इस मूलांक के लोग हर वादे को निभाते हैं। पार्टनर के प्रति इनका समर्पण देखते ही बनता है। हर एक रिश्ते को ये लोग काफी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाते हैं। इन पर भरोसा किया जा सकता है।

मूलांक 6 वाले होते हैं लॉयल

जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को जन्म लेते हैं, उन लोगों का मूलांक 6 होता है। इस नंबर का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह प्यार, सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नंबर 6 वाले लोग काफी रोमांटिक होते हैं और पार्टनर के प्रति इनका प्यार सिर्फ बढ़ता ही जाता है।

