Vastu Tips: गलत दिशा में बना है घर का टॉयलेट? बिना तोड़-फोड़ करें ये आसान उपाय, 1 कटोरी नमक बदलेगा किस्मत

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में बना हुआ टॉयलेट गलत दिशा में बन जाए तो इससे घर की शांति भंग हो जाती है। साथ ही इससे तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। आमतौर पर लोग अनजाने में ऐसी जगह टॉयलेट बनवा लेते हैं, जहां इसे नहीं होना चाहिए। ऐसे में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। इसका असर आर्थिक स्थिति के साथ-साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। हालांकि अच्छी बात ये है कि वास्तु में हर समस्या का आसान हल भी बताया गया है। अगर आपका टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है तो वास्तु के आसान उपाय से स्थिति को कंट्रोल में ला सकते हैं। आज जानेंगे इसी बारे में।
वास्तु के नियम के हिसाब से टॉयलेट कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। वहीं पश्चिम या फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में इसका होना सही माना जाता है। अगर आपके घर में टॉयलेट की दिशा गलत है तो आपको इसे तोड़ने-फोड़ने की जरूरत नहीं है। आप नमक के एक आसान से उपाय से इससे होने वाले दोष से छुटकारा पा सकते हैं।
वास्तु शास्त्र में सेंधा नमक को बहुत अच्छा माना जाता है। ये किसी भी तरह के वास्तु दोष को आसानी से दूर कर सकता है। हालांकि इसका सही तरीका पता होना जरूरी है। अगर आपके घर में टॉयलेट की दिशा गलत है तो आप कांच की कटोरी में सेंधा नमक रख दें। इसे टॉयलेट के एक कोने में रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि कटोरी ऐसी जगह हो जहां पर ना किसी की बार-बार नजर जाए और ना ही हाथ। मान्यता है कि नमक आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सोख की शक्ति रखता है। साथ ही ये एनर्जी को बैलेंस भी करता है।
अब सवाल ये है कि टॉयलेट में रखे हुए नमक को ऐसे ही रहने देना है या फिर इसे बदलना भी जरूरी है। नियम के हिसाब से समय के साथ-साथ इसकी एनर्जी कम होती जाती है। ऐसे में इसे सही समय पर बदलते रहना जरूरी है। दरअसल कुछ ही दिन में नमक या तो गीला हो जाएगा या फिर काला पड़ने लगेगा। ऐसे में जरुरी है कि इसे तभी बदल देना चाहिए। नियम के हिसाब से 15 से 20 दिन में पुराने नमक को हटा देना चाहिए। कटोरी को अच्छे से साफ करके इसमें दोबारा नया नमक डाल दें।
अब जो नमक आपने कटोरी से हटाया है उसका क्या करना है? ध्यान रहें कि जब आप नया नमक बदलें तो गलती से भी पुराना वाला नमक इधर-उधर जमीन पर नहीं गिना चाहिए। पुराने नमक को आप डस्टबिन में डालें। नियम के हिसाब से इसे पानी में बहा देना सही माना जाता है। इसी के साथ घर की नेगेटिविटी धीरे-धीरे दूर होती जाती है।
नमक वाला उपाय तो आपने कर लिया लेकिन कुछ और बातें हैं जिनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर लोग टॉयलेट का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में वहां की नेगेटिव एनर्जी घर के बाकी जगहों पर भी आ जाती है। ऐसे में आदत यही होनी चाहिए कि टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखा जाए।
वास्तु के अनुसार कुछ पौधे घर के माहौल का अच्छा बनाते हैं। अगर टॉयलेट में मनी प्लांट या फिर स्नेक प्लांट रख दिया जाए तो ये माहौल का पॉजिटिव बना सकते हैं। पौधों की मदद से नेगेटिविटी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में इन उपायों की मदद से आप गलत दिशा में बने टॉयलेट के नेगेटिव असर को कम कर सकते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)