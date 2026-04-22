Vastu Tips: गलत दिशा में बना है घर का टॉयलेट? बिना तोड़-फोड़ करें ये आसान उपाय, 1 कटोरी नमक बदलेगा किस्मत

गलत दिशा में बना टॉयलेट लाएगा आफत

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में बना हुआ टॉयलेट गलत दिशा में बन जाए तो इससे घर की शांति भंग हो जाती है। साथ ही इससे तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। आमतौर पर लोग अनजाने में ऐसी जगह टॉयलेट बनवा लेते हैं, जहां इसे नहीं होना चाहिए। ऐसे में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। इसका असर आर्थिक स्थिति के साथ-साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। हालांकि अच्छी बात ये है कि वास्तु में हर समस्या का आसान हल भी बताया गया है। अगर आपका टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है तो वास्तु के आसान उपाय से स्थिति को कंट्रोल में ला सकते हैं। आज जानेंगे इसी बारे में।