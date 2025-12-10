किचन में इन सामानों का बार-बार गिरना, हो सकता है वास्तु दोष, ऐसे करें दूर

अन्नपूर्णा का अनादर

वास्तु एक्सपर्ट्स की मानें, तो किचन की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका गिरना बहुत खराब साबित हो सकता है। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं। साथ ही इन दोषों को दूर करने के कुछ उपाय भी जानेंगे। रसोई घर में बार-बार चीजों का गिरना अन्नपूर्णा का अनादर माना जाता है। इसके साथ ही यह दिखाता है कि शुक्र और चंद्रमा कमजोर हो रहा है।