these 3 color should be avoided on tuesday lord hanuman and mars connection मंगलवार को ये 3 रंग भूलकर भी ना पहनना, हो सकता है बड़ा नुकसान
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणमंगलवार को ये 3 रंग भूलकर भी ना पहनना, हो सकता है बड़ा नुकसान

मंगलवार को ये 3 रंग भूलकर भी ना पहनना, हो सकता है बड़ा नुकसान

Tuesday Lucky Color for Clothes: मंगलवार का संबंध भगवान हनुमान और मंगल ग्रह से हैं। ऐसे में इस दिन के अनुकूल ही कपड़े के रंग का चयन करना चाहिए। जानिए आखिर इस दिन कि रंग के कपड़े पहनने चाहिए? साथ ही जानिए कि आज के दिन किस रंग को पहनने से बचना चाहिए?

Garima SinghTue, 2 Sep 2025 01:46 PM
दिन के हिसाब से कपड़ों का रंग

हफ्ते के सारे दिन किसी ना किसी देवी या देवता को जरूर समर्पित हैं। इन दिनों का संबंध ग्रहों के साथ भी हैं। ऐसे में दिन के हिसाब से कपड़ों के रंग का चयन करने से कई लाभ मिलते हैं। पहले तो वो दिन जिस भी भगवान को समर्पित हैं, उनकी कृपा बनी रहती हैं। वहीं कुंडली के कमजोर ग्रह भी धीरे-धीरे अनुकूल हो जाते हैं। साथ ही हर दिन के हिसाब से कुछ ऐसे रंग भी हैं जो भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। आज मंगलवार है तो जानेंगे कि आखिर आज के दिन किस रंग के कपड़ने नहीं पहने जाते हैं। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस दिन कौन से रंग पहने जा सकते है?

इस देवता को समर्पित है मंगलवार का दिन

मंगलवार का दिन भगवान हनुमान का होता है। साथ ही इस दिन का संबंध मंगल ग्रह से भी होता है। मंगलवार को अगर इस ग्रह से संबंधित रंग के कपड़े पहने जाएं तो ये शुभ फल देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मंगलवार को किन रंगों को अवॉइड करना है?

मंगलवार को ना पहनें काला रंग

मंगलवार को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन काला रंग पहनना अशुभ माना जाता है। काले रंग का संबंध शनिवार से होता है। ऐसे में इस रंग के कपड़े को शनिवार के दिन पहनना चाहिए।

मंगलवार को ना पहनें हरा रंग

मंगलवार को हरे रंग के कपड़े को भी पहनने से बचना चाहिए। हरा रंग बुधवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। हरा रंग मंगल ग्रह की एनर्जी से काफी अलग होता है।

मंगलवार को ना पहनें सफेद रंग

इस दिन सफेद रंग के कपड़े भी पहनने से बचना चाहिए। सफेद रंग को हमेशा सोमवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। ऐसे में मंगलवार के लिए सफेद रंग पहनना सही नहीं है।

मंगलवार को पहनना चाहिए ये रंग

मंगलवार के लिए नारंगी रंग परफेक्ट होता है। ऐसे में इस दिन नारंगी रंग का कपड़ा पहनना शुभ होता है। इस रंग का सीधा-सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। दिन के अनुसार सही रंग के कपड़े पहनने से एक अलग तरह की एनर्जी फील होती है।

मंगलवार को पहनना चाहिए लाल रंग

मंगलवार के दिन लाल रंग पहनना भी शुभ माना जाता है। इस रंग का भी संबंध सीधे तौर पर मंगल ग्रह से होता है। ऐसे में मंगलवार को नारंगी और लाल रंग पहनना सबसे शुभ है। वहीं दिन के हिसाब से कपड़े ना पहनने पर कई बार ग्रहों का उलटा प्रभाव भी पड़ जाता है।

