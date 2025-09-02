मंगलवार को ये 3 रंग भूलकर भी ना पहनना, हो सकता है बड़ा नुकसान

दिन के हिसाब से कपड़ों का रंग

हफ्ते के सारे दिन किसी ना किसी देवी या देवता को जरूर समर्पित हैं। इन दिनों का संबंध ग्रहों के साथ भी हैं। ऐसे में दिन के हिसाब से कपड़ों के रंग का चयन करने से कई लाभ मिलते हैं। पहले तो वो दिन जिस भी भगवान को समर्पित हैं, उनकी कृपा बनी रहती हैं। वहीं कुंडली के कमजोर ग्रह भी धीरे-धीरे अनुकूल हो जाते हैं। साथ ही हर दिन के हिसाब से कुछ ऐसे रंग भी हैं जो भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। आज मंगलवार है तो जानेंगे कि आखिर आज के दिन किस रंग के कपड़ने नहीं पहने जाते हैं। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस दिन कौन से रंग पहने जा सकते है?