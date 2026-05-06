तांबे का लोटा दान क्यों किया जाता है? जानिए 7 फायदे और सही तरीका

तांबे के लोटे के दान से मिलते हैं कई फायदे

हिंदू धर्म में दान करना पुण्य का काम माना जाता है। अगर आप मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद इंसान को तांबे के लोटे का दान देंगे तो इसे काफी शुभ माना जाता है। तांबे को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। इसे काफी शुद्ध मानते हैं और इसका इस्तेमाल भी पूजा-पाठ में खूब होता है। वहीं जल चढ़ाने में भी ये खूब काम आता है। कुल मिलाकर इसका दान जिंदगी में धीरे-धीरे अच्छे बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इससे कौन से 7 लाभ मिलते हैं?