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तांबे का लोटा दान क्यों किया जाता है? जानिए 7 फायदे और सही तरीका

तांबे का लोटा दान क्यों किया जाता है? जानिए इसके 7 बड़े फायदे और सही तरीका। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

Garima SinghMay 06, 2026 04:23 pm IST
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तांबे के लोटे के दान से मिलते हैं कई फायदे

हिंदू धर्म में दान करना पुण्य का काम माना जाता है। अगर आप मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद इंसान को तांबे के लोटे का दान देंगे तो इसे काफी शुभ माना जाता है। तांबे को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। इसे काफी शुद्ध मानते हैं और इसका इस्तेमाल भी पूजा-पाठ में खूब होता है। वहीं जल चढ़ाने में भी ये खूब काम आता है। कुल मिलाकर इसका दान जिंदगी में धीरे-धीरे अच्छे बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इससे कौन से 7 लाभ मिलते हैं?

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कुंडली का सूर्य होगा मजबूत

अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आत्मविश्वास की कमी बहुत होती है। साथ ही इसकी वजह से काम भी बहुत अटकते हैं। जब आप तांबे का लोटा दान करेंगे तो इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और इसकी मदद से ना सिर्फ सारे काम बनेंगे बल्कि समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा।

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तांबे के लोटे के दान से पैसों की दिक्कत होगी खत्म

अगर पैसों की दिक्कत बार-बार आ रही है। खर्चा बढ़ रहा है और पैसा रुक नहीं पाता तो आपको तांबे के लोटे का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सही हो जाती है।

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हेल्थ में दिखता है सुधार

तांबे के लोटे के दान से शरीर की एनर्जी सही तरीके से बैलेंस होती है। अगर आप इसका दान करते हैं तो तनाव कम होगा और हेल्थ भी सही रहेगी।

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पितृ दोष से मिलेगी राहत

आपकी कुंडली में पितृ दोष है? इस वजह से हर काम में रुकावट या देरी हो रही है तो ऐसे में आपको मंदिर जाकर तांबे का एक लोटा जरूर दान करना चाहिए। इससे पितृ दोष में राहत मिलती है और देखते ही देखते सारे काम बनने लगते हैं।

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घर में होता है पॉजिटिव माहौल

सिर्फ एक तांबे का लोटा आपके घर की पूरी एनर्जी बदल सकता है। घर के झगड़े कम होंगे और माहौल खुशनुमा शांत होगा। तांबे के लोटे के दान से घर में पॉजिटिविटी आती है।

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तांबे के लोटे के दान से पूरी होती है इच्छा

अगर आप सच्चे मन से मंदिर में तांबे के लोटे का दान करेंगे तो इसका अच्छा फल मिलता है। धीरे-धीरे सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और जिंदगी में नए मौके आने लगते हैं।i

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कुंडली के ग्रह दोष होते हैं शांत

तांबे का लोटा दान करने से सिर्फ सूर्य ही नहींबल्कि बाकी ग्रहों के असर भी थोड़े बैलेंस होते हैं। अगर आप रविवार के दिन इसका दान करेंगे तो ये और भी ज्यादा असर करेगा और आपके बाकी ग्रह दोष के असर को भी कम करेगा।

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तांबे का लोटा दान करने का सही तरीका

तांबे का नया और साफ लोटा खरीदें। उसें पानी से धोकर शुद्ध कर लें और फिर भगवान को याद करें। सुबह के समय श्रद्धापूर्वक और सच्चे मन से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर मंदिर में इसे दान कर दें। ध्यान रखें कि ये दान आपको बिना किसी दिखावे के करना है।

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लोटा दान करते वक्त रखें ये ध्यान

आप जब भी तांबे का लोटा दान करने जाएं तो इस दौरान मन पॉजिटिव रखें और सोचें कि सब अच्छा ही होगा। सच्चे मन से किया गया दान कई फायदे देता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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