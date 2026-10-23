Vastu Tips: तकिए के नीचे क्या रखकर नहीं सोना चाहिए?

तकिए के नीचे किताब रखने के नुकसान

किताबें पढ़ते-पढ़ते जब आंख लगने लगती है तो तमाम लोग इसे तकिए के नीचे बिना सोचे समझे ही रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। किताबों के साथ-साथ पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों को मां सरस्वती से जोड़कर देखते हैं। अगर किताब को तकिए के नीचे रखकर सोया जाए तो वास्तु मान्यता है कि इससे मन किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाएगा।