Vastu Tips: तकिए के नीचे क्या रखकर नहीं सोना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय अपने आसपास रखी हुई चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ चीजों को पास रखकर सोना वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता है। कई लोग तकिए के नीचे कोई ना कोई चीज जरूर रखते हैं जोकि सही नहीं है। चलिए जानते हैं कि आखिर सोते समय हमारे तकिए के नीचे क्या नहीं होना चाहिए?
वास्तुशास्त्र के अनुसार तकिए के नीचे कभी भी पर्स नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने-अनजाने में ही तकिए के नीचे पर्स रख देते हैं जोकि सही आदत नहीं है। माना जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होती है।
जो लोग तकिए के नीचे घर, गाड़ी या फिर तिजोरी की चाबी रखते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे घर में तनाव की स्थित बनती है। साथ ही कई कामों में बाधा भी आने लगती है।
अक्सर कई लोग घड़ी निकालकर तकिए के आसपास या फिर उसके ठीक नीचे ही रख देते हैं। वास्तु में ये आदत गलत मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मन हमेशा परेशान रहता है और ये कभी शांत नहीं रहता।
तकिए के नीचे कभी भी सोते समय मोबाइल नहीं रखना चाहिए। लोग देर रात तक रील्स स्क्रॉल करते हैं और फिर नींद आने पर तकिए के नीचे या आसपास मोबाइल फोन रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। माना जाता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी में कमी आती है।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से तकिए के नीचे पुराने बिल कभी नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। वास्तु में माना जाता है कि ऐसा करने से पैसों की चिंता हमेशा हमें सताती है। पुराने बिल किसी फाइल में रखें। अगर इनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें हटा दें।
किताबें पढ़ते-पढ़ते जब आंख लगने लगती है तो तमाम लोग इसे तकिए के नीचे बिना सोचे समझे ही रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। किताबों के साथ-साथ पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों को मां सरस्वती से जोड़कर देखते हैं। अगर किताब को तकिए के नीचे रखकर सोया जाए तो वास्तु मान्यता है कि इससे मन किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाएगा।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।