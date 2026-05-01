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Swapna Shastra: सांप के ये 6 सपने देते हैं भविष्य में आने वाली तबाही का संकेत, भूलकर भी ना करें नजरअंदाज

क्या आपने कभी सपने में सांप देखा है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप से जुड़ा हर एक सपना हमें कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। यहां जानें अलग-अलग तरगह के सांप के सपनों का क्या मतलब है?

Garima SinghMay 01, 2026 10:51 pm IST
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सपने देते हैं आने वाले बदलाव का संकेत

स्वप्न शास्त्र के अनुसार हम जो भी सपने देखते हैं उनके पीछे कोई ना कोई संकेत जरूर छिपा होता है। कुछ सपने आने वाले दिनों में होने वाले बदलाव का इशारा देते हैं। इनमें कुछ सपने शुभ माने जाते हैं तो वहीं कुछ बेहद ही डरावने होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने हमारी जिंदगी में आने वाली अच्छी-बुरी घटनाओं का संकेत होते हैं।

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क्या आपने भी सपने में सांप देखा है?

सपने में सांप का दिखना आम बात है लेकिन वह किस अवस्था में दिखाई देता है ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। कई बार ये हमारे डर, तनाव या आने वाली परेशानियों के प्रति सतर्क रहने का एक संकेत होता है। आइए जानते हैं कि सपने में सांप के अलग-अलग रूपों में दिखने के पीछे क्या संकेत छिपे होते हैं?

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सपने में सांप का डसना

अगर आपने सपने में देखा है कि आपको सांप ने काट लिया है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका यही संकेत है कि या तो कोई गंभीर बीमारी होने वाली है या फिर अचानक से कोई बड़ी मुसीबत आएगी। इसे इस रूप में भी देखा जाता है कि कोई बहुत ही करीबी इंसान धोखा देने वाला है।

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सपने में सांप ने किया पीछा

सपने में अगर आपने देखा है कि आप सांप से भाग रहे हैं और वो आपका पीछा कर रहा है तो ये भी सही संकेत नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस सपने का मतलब है कि जिंदगी में कोई ऐसा तनाव आने वाला है जिससे आप बचने की कोशिश करते आ रहे हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि आप अपने किसी सच से भाग रहे हैं।

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पेड़ से गिरता हुआ सांप

सपने में सांप को पेड़ से गिरते हुए देख चुके हैं? इस सपने का सीधा सीधा यही मतलब है कि जल्द ही आपके करियर में कोई बाधा जरूर आने वाली है। ये सपना भी अचानक से आने वाली परेशानी का ही संकेत देता है। ऐसे में आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए।

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शरीर पर लिपटा हुआ सांप

ये सपना सुनने में ही डरावना लगता है। अगर आपने सपने में ऐसा कुछ देखा है तो सतर्क हो जाएं। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक इस सपने का मतलब है कि आप कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने वाले हैं या फिर तो आप कर्जे जैसी स्थिति में फंस सकते हैं। इसे बदनामी में फंसने के संकेत के रूप में भी देखा जाता है।

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सांप को मारना लेकिन उसका बचना

एक स्टडी के तौर पर ये सपना आमतौर पर कई लोग देख चुके हैं। अगर आपने सपने में देखा है कि आप किसी सांप को मारने की कोशिश में लगे हैं और वो बच निकला है तो इसका ये मतलब है कि आपकी दिक्कतें अभी खत्म नहीं होंगी। इसे सपने को इस संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है कि ये जोरदार वापसी करके आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

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घर की दहलीज पर काला नाग

सपने में आप अपने घर की दहलीज पर काले नाग को देख चुके हैं? स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस सपने का मतलब है कि आपके परिवार में कोई बड़ा कलेश होने वाला है। इसे बीमारी के संकेत के रूप में भी देखा जाता है।

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सपने में दिखे सांप तो करें ये उपाय

अगर सपने में किसी को सांप दिखता है तो जाहिर सी बात है कि वो डर जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो अगले दिन घर के पास के किसी शिव मंदिर जरूर जाएं। यहां पहुंचकर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। इसके अलावा आप हर सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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