Swapna Shastra: सांप के ये 6 सपने देते हैं भविष्य में आने वाली तबाही का संकेत, भूलकर भी ना करें नजरअंदाज

सपने में दिखे सांप तो करें ये उपाय

अगर सपने में किसी को सांप दिखता है तो जाहिर सी बात है कि वो डर जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो तो अगले दिन घर के पास के किसी शिव मंदिर जरूर जाएं। यहां पहुंचकर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। इसके अलावा आप हर सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)