Numerology: 1, 10, 19 या 28 है आपकी बर्थ डेट? रविवार के इन 5 उपाय से मजबूत होगा सूर्य

क्या आपका मूलांक 1 है?

अंक ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। रविवार का दिन ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मूलांक 1 वाले लोग इस दिन कुछ उपाय जरूर करें। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है।