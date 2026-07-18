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Numerology: 1, 10, 19 या 28 है आपकी बर्थ डेट? रविवार के इन 5 उपाय से मजबूत होगा सूर्य

Mulank 1 Sunday Remedies: अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपको रविवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपायों से जिंदगी की बाधाएं दूर होंगी और साथ ही कई और फायदे भी मिलेंगे।

Garima SinghJul 18, 2026 10:02 pm IST
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क्या आपका मूलांक 1 है?

अंक ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। रविवार का दिन ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मूलांक 1 वाले लोग इस दिन कुछ उपाय जरूर करें। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है।

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रविवार के उपाय देंगे ये फायदे

मूलांक वालों के लिए सूर्य देवता की पूजा बहुत ही खास मानी जाती है। ऐसे में रविवार का दिन सबसे अच्छा है क्योंकि इसे सूर्य से ही संबंधित माना जाता है। इस दिन किए गए उपायों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वहीं मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। साथ ही जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है।

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सूर्यदेव को दें अर्घ्य

मूलांक 1 वाले नियमित रूप से सूर्यदेव को जल दें। वहीं रविवार के दिन ये काम करना तो ना ही भूलें। इस दिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें। इस में लाल फूल, रोली और अक्षत डाल दें और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दौरान आप ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें।

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बड़ों को सम्मान दें और आशीर्वाद लें

अपने से बड़ों का सम्मान करें। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। माना जाता है कि इससे सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होने लगती है और इससे जिंदगी में आने वाली कई बाधाएं दूर होती है।

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रविवार को जरूर करें दान

मूलांक 1 वाले लोग रविवार के दिन दान जरूर करें। इस दिन आप तांबे, मसूर की दाल या फिर लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे सूर्य मजबूत होता है।

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रविवार को रखें व्रत

अगर आपके लिए संभव हो पाए तो रविवार को व्रत जरूर रखें। अगर व्रत रख नहीं सकते हैं तो कोशिश करें कि एक समय आप बिना नमक का खाना खा सकते हैं। वहीं इस दिन मीठी चीजों का सेवन शुभ माना जाता है।

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करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ

मूलांक 1 वाले अगर रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ये फायदेमंद साबित होगा। मान्यता है कि इससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है साथ ही सारी बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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