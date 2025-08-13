सोमवार वाले शांत तो बुधवार वाले ज्ञानी, जानें कैसे होते हैं दिन के हिसाब से जन्मे हुए लोग

जन्म के दिन से पता चल जाता है स्वभाव

किसी भी व्यक्ति का स्वभाव और भाग्य कैसा होगा, इस पर बहुत बड़ा प्रभाव जन्म के दिन का भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हर एक दिन का खास महत्व है। हर एक दिन का अलग-अलग ग्रह स्वामी होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर सोमवार से लेकर रविवार तक कुल 7 दिनों में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं?